Avanza la organización del debate pese a los reparos de Alberto Fernández

Los encuentros de candidatos, previstos para el 13 y el 20 de octubre, están previstos por ley y no hay modificaciones en estudio

La Justicia confirmó que seguirá adelante con la organización de los debates presidenciales, pese a las dudas que planteó Alberto Fernández acerca de la viabilidad de los encuentros en momentos de inestabilidad económica.

Los debates de los candidatos que superaron el mínimo legal del 1,5% de los votos en las PASO está establecido por ley y los candidatos deben participar de esos encuentros. Si no lo hacen, la legislación prevé sanciones durante la campaña.

Una vez más, Fernández volvió a plantear reparos respecto a la realización del debate presidencial. En esta ocasión, el candidato del Frente de Todos dijo que los encuentros de postulantes pensados para discutir las propuestas de gobierno podrá representar un problema para los mercados sensibles.

"En estas circunstancias, el debate puede ser un problema porque el Presidente va a tener que debatir con personas que hacen hincapié en la crisis económica", dijo anteayer en una entrevista que brindó al canal C5N.

Fernández dijo desconocer el impacto que podrán tener en los mercados los dos debates previstos antes de la elección del 27 de octubre y aseguró que se trató de un "disparate" establecer los encuentros de candidatos por ley. "Lo digo pensando en la Argentina. No lo entiendo. Pero si vamos al debate, iremos con toda la franqueza y la transparencia con la que siempre hemos planteado las cosas", agregó.

"Sigue todo igual", señalaron a este diario desde la Cámara Nacional Electoral (CNE), que es la autoridad de aplicación de la norma que impulsó el gobierno de Mauricio Macri durante el primer año de su gestión y que establece la obligatoriedad de los debates presidenciales. La ley fue debatida tras la primera experiencia de 2015, cuando debutó el formato con la ausencia del entonces postulante del Frente Para la Victoria, Daniel Scioli.

En el debate presidencial de 2015, el atril de Daniel Scioli estuvo vacío.

Sancionada la ley, quedó dispuesto que habrá dos debates antes de los comicios generales y uno más antes del ballottage, si es que hay. Este año, los encuentros serán el 13 de octubre en la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, y el 20 de octubre en la Facultad de Derecho de la UBA. Si llega a haber segunda vuelta, el tercer debate también tendrá lugar en la UBA el 17 de noviembre.

Por estos días los equipos de campaña de los candidatos debaten ante la CNE la modalidad del debate, los temas a discutir y los moderadores del encuentro. La negociación comenzó a principios de mes y se espera que a fines de septiembre ya haya acuerdo entre los postulantes. Todos manifestaron su voluntad de participar del debate.

No es la primera vez que Fernández siembra dudas sobre el debate presidencial. Poco después de que Cristina Kirchner lo ungiera como cabeza de fórmula, el exjefe de gabinete del kirchnerismo dijo que debatir con Macri "no tiene sentido" porque el Presidente es un "mentiroso", lo que generó revuelo en la clase política. Tiempo después, el candidato aclaró que él debatirá pese a su opinión. "Debatiremos, con todo gusto. Me encantaría debatir con Macri. Eso sí: espero que esta vez no mienta", dijo días antes de las PASO en Santa Fe.

Recientemente, además, el equipo del Frente de Todos ratificó una vez más que Fernández participará del debate. "Es una ley", dijeron en el entorno del candidato días atrás.

La ley prevé sanciones si alguno de los candidatos decide no participar del encuentro. En caso de que ocurra, el atril del dirigente ausente permanecerá vacío y los spots de campaña del postulante serán retirados de la transmisión de todos los medios y esos minutos se distribuirán equitativamente entre aquellos que sí participaron del debate. De ser necesaria, la quita de los segundos de difusión estará a cargo del Ministerio del Interior.

Deberán participar de los debates presidenciales Macri, Fernández, Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad), Juan José Gómez Centurión (Frente NOS) y José Luis Espert (Frente Despertar).

Por no haber obtenido más del 1,5% de los votos quedaron afuera Manuela Castañeira (Nuevo Más), Alejandro Biondini (Frente Patriota); Raúl Albarracín (Movimiento de Acción Vecinal) y José Antonio Romero Feris (Partido Autonomista).

Antes del 27 de octubre, en tanto, también habrá un debate de candidatos a jefe de gobierno porteño, que también está previsto por ley en la Ciudad de Buenos Aires. Deberán participar Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio), Matías Lammens (Frente de Todos), Matías Tombolini (Consenso Federal) y Gabriel Solano (Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad).