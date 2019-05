Avanzan los preparativos para juzgar a Florencia Kirchner, que sigue en Cuba

La hija de la expresidenta podría ir a juicio oral antes de fin de año por presunto lavado de dinero por negocios con Lázaro Báez y Cristóbal López Fuente: Archivo - Crédito: AFP/Walter Díaz

Florencia Kirchner sigue en Cuba mientras la justicia avanza en preparar su juicio oral y público, que podría llegar a tener fecha de inicio antes de fin de año. Se trata de la causa conocida como Los Sauces, en la que la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos serán juzgados por presunto lavado de dinero. Se investiga si los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López les pagaban a los Kirchner por contratos de alquiler, en una suerte de retorno por los negocios con el Estado con los que fueron beneficiados.

Este juicio está por ahora a cargo del tribunal oral federal N° 5, integrado por los jueces José Martínez Sobrino, Adriana Palliotti y Daniel Obligado. La Cámara de Casación debe decidir si este proceso se realiza junto con otro similar conocido como Hotesur -actualmente en el Tribunal Oral Federal N° 8- donde la expresidenta y sus hijos serán juzgados por recibir de manos de Lázaro Báez dinero por el alquiler de habitaciones hoteleras, en verdad desocupadas, como retorno por las obras públicas direccionadas en favor del empresario patagónico. Los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña tienen que tomar una decisión.

De todos modos, los preparativos para arrancar el juicio del caso Los Sauces no cesan. Los jueces Palliotti, Martínez Sobrino y Obligado están analizando las pruebas que ofrecieron las defensas, y la fiscalía avanza para decir las que aceptarán y las que se rechazarán. Entre las pruebas propuestas hay centenares de testigos y la realización de peritajes contables.

La fecha del juicio oral estará determinada por dos cuestiones. Una objetiva y otra subjetiva. La primera es la evaluación de que tiempo demandarán estos peritajes contables. Los expertos evalúan que les llevarán mas de seis meses, por lo que es probable que el juicio no se haga este año.

Pero si en cambio los contadores señalan que les bastaría menos tiempo, los jueces podrían avanzar. De esa manera, a fin de año, Cristina Kirchner, posible candidata presidencial, y su familia podrían estar en el banquillo.

El segundo elemento es mas subjetivo: los jueces no quieren aparecer como apurando el paso para acelerar un juicio en el que aún ni siquiera está claro cómo será y al mismo tiempo no quieren aparecer demorando este proceso en la coyuntura electoral. Pero con matices, el juez Obligado cree que hay causas más importantes que esta para colocar en el calendario y sus colegas creen que hay que esperar a ver si se está en condiciones objetivas de esperar o no.

En tanto, Florencia Kirchner sigue en Cuba, donde fue para hacer un curso de guión de cine en marzo pasado y ahora permanece en tratamiento por una obstrucción del sistema linfático y un cuadro de estres postraumático. Los jueces le pidieron a la defensa de Florencia Kirchner que presente certificados de su atención en Cuba y en Buenos Aires.