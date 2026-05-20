Aviones, sensores y drones: los detalles del patrullaje del Comando Sur de Estados Unidos en el Mar Argentino

Dos aviones nuevos, sensores y drones serán parte del equipamiento que el Ministerio de Defensa incorporará de Estados Unidos como parte del acuerdo con el Comando Sur de ese país para patrullar el Mar Argentino por un período de cinco años.

Tras la difusión del acuerdo el lunes último por parte de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, el Ministerio de Defensa dio este miércoles los detalles de parte del equipo científico que recibió de Estados Unidos para el “patrullaje, vigilancia y control de los espacios marítimos de interés nacional”.

El convenio “contempla transferencia tecnológica, incorporación de nuevas capacidades, formación de personal y asistencia técnica especializada”, consignó el organismo que conduce Carlos Presti.

El equipo

Tras el acuerdo se prevé la incorporación de dos aeronaves nuevas Textron B-360ER MPA especialmente configuradas para el Patrullaje Marítimo, y que contarán con “radar de búsqueda de superficie, sensores infrarrojos, comunicaciones satelitales, sistemas ISR y capacidades de comando y control orientadas al monitoreo y vigilancia de los espacios marítimos”.

El arribo al país está previsto para diciembre de este año la primera unidad y, a partir de junio de 2027, la segunda.

La Armada busca profundizar el patrullaje en el Mar Argentino

La progresión del plan continúa con la provisión de “vehículos aéreos no tripulados” –drones– de despegue y aterrizaje vertical a partir de mediados del 2027.

Estos drones resultan aptos para operar desde los patrulleros oceánicos de la Armada, lo que permitirá “ampliar las capacidades de reconocimiento, identificación y vigilancia sobre actividades en el mar, pudiendo operar los elementos desde a bordo”.

Foto: Ministerio de Defensa

Por último, a partir de 2029 y al culminar el período puntual de 5 años, el programa contempla “la provisión de un simulador para las aeronaves P-3C Orión recientemente incorporadas, fortaleciendo la capacitación y el adiestramiento del personal”.

“La cooperación en materia de defensa y seguridad marítima constituye una herramienta central para fortalecer capacidades propias, incrementar el conocimiento del dominio marítimo y consolidar la presencia argentina en el Atlántico Sur”, destacó Defensa.

El acuerdo

El Comando Sur de Estados Unidos anunció el lunes un acuerdo con la Argentina para patrullar la zona marítima del país durante cinco años. El programa, llamado ‘Protección de los Bienes Comunes Globales’, busca “impulsar la seguridad marítima en el Atlántico Sur”, según informó la embajada de ese país.

La publicación del Comando Sur

Este programa se expandirá durante los próximos cinco años con “equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas”, señaló en las últimas horas la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, en un mensaje que fue replicado por el Comando Sur en redes sociales.

El contraalmirante Carlos Sardiello, de las Fuerzas Navales del Comando Sur, y el almirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor General de la Armada, “firmaron la Carta de Intención que da inicio a esta alianza estratégica de cinco años para defender los bienes comunes globales y fortalecer la seguridad regional”, consignó la Embajada de Estados Unidos.