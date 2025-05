Axel Kicillof advirtió que les descontará el día a los maestros que adhieran al paro docente

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), uno de los ocho gremios docentes de la provincia, rechazó la propuesta salarial de 10% por dos meses que hizo la gestión de Axel Kicillof y convocó a un paro sectorial para mañana que podría afectar el normal funcionamiento de las escuelas.

Lo de la FEB es un doble desafío. Primero para el gobernador Kicillof, que por primera vez en lo que va de su mandato un gremio estatal pone la guardia en alto y se apresta a enfrentarlo. Pero también es un reto para Roberto Baradel, un aliado del mandatario que encuentra un rival interno en su intento de liderar el frente de sindicatos docentes de la provincia.

La FEB, que es el segundo gremio docente más numeroso después del Suteba, es liderado por Liliana Olivera. Este gremio consideró “insuficiente” el aumento ofrecido por el gobierno provincial y se desmarcó de sus aliados del frente, que son: el Suteba, Udocba, AMET y el Sadop.

🔴#ParoDocente

EL CONGRESO DE LA FEB RECHAZÓ POR INSUFICIENTE LA PROPUESTA SALARIAL Y CONVOCÓ A UN PARO PARA EL PRÓXIMO 20 DE MAYO



📌Nota completa👇https://t.co/1rzFc6M0lb pic.twitter.com/Q7w5vGOYxe — FEB (@LaFEB) May 16, 2025

La semana pasada, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires acordó con los gremios que nuclean a los docentes dos nuevos tramos de aumento salarial de 6% en mayo y 4% en julio, respecto de los haberes vigentes al mes de marzo. El acuerdo incluyó el compromiso de reapertura de las negociaciones en agosto. De esta manera, con el incremento del 6% en mayo se alcanza un aumento acumulado de 15,5% en lo que va del año, a lo que se sumará el tramo de julio.

“No tenemos ninguna notificación fehaciente de que alguna organización sindical va a accionar con algún tipo de medida de acción directa. Nosotros, como ministerio, vamos a actuar dentro de la ley. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. El trabajador o trabajadora que no concurra a desempeñar tareas, obviamente que se le va a descontar el día”, dijo hoy Walter Correa, ministro de Trabajo bonaerense. Antes de asumir como funcionario de Kicillof, Correa fue el secretario general del gremio de los curtidores.

Al lado de Correa, en la misma conferencia de prensa desde la sede de gobierno, en La Plata, Carlos Bianco, ministro de gobierno de Kicillof, señaló: “Queremos agradecer al conjunto de los gremios, la grandísima mayoría que han aprobado esta paritaria. Hay solamente un gremio docente, que no es representativo ni mucho menos del conjunto, el que está amenazando con algún tipio de medida de fuerza. Me parece que lo importante es lo del conjunto y no lo de una pequeña parte no representativa, no solo de los trabajadores estatales, ni siquiera del conjunto de los trabajadores docentes”.

Será la primera vez que un gremio docente le realiza un paro al gobernador Kicillof desde el inicio de su gestión en diciembre de 2019.