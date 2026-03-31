En medio de un nuevo paro nacional, estudiantes y docentes de la UBA protestarán frente a la casa de Adorni

Comenzó una nueva semana de paros en las universidades nacionales en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario. Aunque cada gremio avanza con estrategias propias, la mayoría coincide hoy en un paro y en clases públicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) frente al domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Miró al 500, en el barrio de Caballito.

“Mientras se profundiza el vaciamiento de la universidad pública, seguimos viendo denuncias públicas sobre el enriquecimiento de funcionarios como Adorni que contrastan con la crisis que vivimos estudiantes y docentes. Exigimos que se deje de ajustar sobre la educación y que se aplique de manera inmediata la ley de presupuesto universitario ya aprobada”, dijo Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, quien impulsó la medida a la que luego se sumaron los gremios.

Saldrán de esa facultad, en Púan 480, también en Caballito, a las 9.30, y se dirigirán a las clases públicas, previstas para las 10, que serán sobre la ley de glaciares y estarán a cargo de los docentes Juan Duarte y Guillermo Folguera. Tendrán lugar frente al departamento del exvocero, actualmente investigado por la Justicia por la compra de pasajes de un vuelo privado a Punta del Este durante el fin de semana extralargo por Carnaval y por la tenencia de propiedades no declaradas.

Según denunciaron varios dirigentes estudiantiles, en los alrededores del departamento de Adorni en la calle Miró hay desde ayer por la tarde un operativo de la Policía Federal y aclararon que, si no pueden acceder hasta el domicilio, realizarán las clases en el lugar al que puedan llegar. Señalaron, además, que también se sumarán los jubilados que protestan todos los miércoles en la Plaza de Mayo.

El principal reclamo es por los salarios docentes, que son los peores de los últimos 23 años. “Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumulan un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023”, detallaron los rectores en un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) difundido la semana pasada.

MEGAOPERATIVO de la Policía Federal en la casa de Adorni para "cuidarlo" de docentes y estudiantes que haremos clases públicas. Típico de casta y cagón. pic.twitter.com/BXviXVKvpp — Tatiana Fernández Martí (@tatious_) March 30, 2026

Los gremios suelen ejemplificar con los cargos medios que representan el promedio del sistema. En marzo, de acuerdo a la grilla publicada por la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), un jefe de trabajos prácticos percibió un salario básico de $260.580 con dedicación simple, $521.166 con semiexclusiva y $1.042.333 con dedicación exclusiva. En tanto, un profesor adjunto cobró $303.420 brutos con dedicación simple, $606.847 con semiexclusiva y $1.213.705 con dedicación plena.

Los gremios reclaman la reapertura de paritarias y cuestionan la falta de aplicación de la ley de financiamiento universitario, que fue insistida tras el veto presidencial y que se encuentra judicializada.

Tras fracasar en su intento por derogarla, el Gobierno optó por presentar un nuevo proyecto, que solo contempla una actualización correspondiente a 2025 y que no incluye lo perdido durante 2024. La legislación actual obliga al Poder Ejecutivo a recomponer la pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023. Propone una recomposición en tres tramos del 4,1% a pagarse en marzo, julio y septiembre sobre los salarios vigentes a fines de 2025.