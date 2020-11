El gobernador denunció, además, "cinismo" desde los municipios que tienen mejores condiciones, por "reclamar la vuelta a la presencialidad cuando todo el mundo sabe que es muy riesgoso"

María José Lucesole Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de noviembre de 2020 • 23:40

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó como "ignorantes" a los que presionaron para el regreso de clases presenciales en la provincia de Buenos Aires.

El jefe de Estado provincial denunció, además, "cinismo desde municipios que tienen mejores condiciones reclamar la vuelta a la presencialidad cuando todo el mundo sabe que es muy riesgoso".

El gobernador habló así ante tres intendentes: dos peronistas- de Moreno, Mariel Fernández, y Jorge Paredi, de Mar Chiquita- y uno de Juntos por el Cambio -Julio Garro, de La Plata-. Este alcalde justo antes de que Kicillof tomara la palabra lamentó que las chicas y los chicos no estén en las aulas.

"Quiero decir que algunos por maldad, por ignorancia o por simple política se han pasado presionando a nuestro ministro y a nuestra ministra para que se abran las clases, para que vuelvan las clases: miren qué ignorantes que son", dijo Kicillof. "No es una cuestión de que vuelvan las clases, porque las clases en la provincia de Buenos Aires, en este año tan difícil, nunca dejaron de funcionar", dijo.

Y detalló: "En toda la provincia, para que hubiera continuidad pedagógica y educativa y aún sabiendo que nada sustituye la presencialidad se distribuyeron 13 millones de cuadernillos. Muchas veces, junto con bolsones de alimentos; 1.722.000 recibieron ayuda con alimentos".

Y cerró, en un encuentro que se dio durante el programa Escuelas a la obra, que consistente en la refacción de más de 1700 escuelas: "Tienen una pequeña cuota de cinismo, a veces, desde jurisdicciones que tienen condiciones mejores clamar una presencialidad prematura, cuando todo el mundo sabe que es muy riesgoso. A más movilidad más contagios. Aun sin presencialidad los chicos y chicas recibieron educación que es su derecho".

"Queda muchísimo por hacer en un momento desafiante: los tenemos que hacer todos, Nación, Provincia y municipios", dijo Nicolás Trotta

En esa presentación, que se realizó en forma simultánea con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, Kicillof defendió la inversión que hace el Estado en una provincia que tiene 14 mil edificios escolares y 3,7 millones de estudiantes de primario y secundario.

Antes que el gobernador, el intendente local, Garro, felicitó este "proyecto muy ambicioso". Llamó a "aprovechar el tiempo de pandemia para ponernos al día", ya que "lamentablemente los chicos y las chicas no están en el aula, al menos avanzar en este sentido".

Tras sugerir que "estos son los temas que nos tienen que unir", Garro pidió: "Ojalá que la próxima vez que estemos en un colegio sea con ruidos, con chicos y con maestros que los conduzcan".

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, fue el primero en responder a Garro: "El año que viene, cuando se pueda volver a condiciones normales vamos a tener una cantidad importante de chicas y chicos que podrán acceder".

En tanto, el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dijo: "Queda muchísimo por hacer en un momento desafiante: los tenemos que hacer todos, Nación, Provincia y municipios".

Poco después de este acto que compartieron Kicillof, Trotta e intendentes de la provincia de Buenos Aires se conoció una entrevista en la que el presidente de la Nación Alberto Fernández se refirió al caso improbable de que para marzo 2021 no esté la vacuna.

"Nosotros tenemos que ordenar el tema del colegio de los chicos. Ese es uno de los problemas más serios que tenemos. Perder un año de escolaridad es muy complejo. Es muy complejo recuperar el hábito de ir al colegio, estudiar, hacer los deberes. Muchos de ellos han seguido teniendo educación a distancia, pero definitivamente no es lo mismo. Yo estoy trabajando en el Gobierno con el ministro de Educación para recuperar lo que perdimos este año y hacer el año que viene, para que los chicos no pierdan un año de estudio. Y les vamos a pedir un esfuerzo a los chicos y las familias para recuperar este año que virtualmente no fue como nosotros quisiéramos".

Conforme a los criterios de Más información