Según una encuesta, el 66% de los argentinos respalda la intervención de Estados Unidos para capturar a Maduro

La captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos no solo fue celebrada por el gobierno nacional. Cuenta también con el respaldo del 66% de los argentinos, que muestra distinto grado de conformidad con la intervención de la semana pasada, mientras que el 63% se muestra confiado en la posibilidad de avanzar hacia una transición democrática. Ese optimismo a nivel nacional, convive con una mirada crítica respecto de las motivaciones de Donald Trump: es que casi la mitad de la población advierte que la captura responde a intereses económicos del país norteamericano.

Los datos surgen de una reciente encuesta de la consultora Opinaia, que relevó la percepción de la ciudadanía en torno a la actualidad política de Venezuela y el accionar estadounidense. Según el estudio, aunque el respaldo se impone a nivel nacional, el posicionamiento en torno a la intervención de Trump no escapa a la grieta entre peronistas y libertarios.

Así, entre quienes acompañaron al oficialismo nacional en las elecciones de medio término del 26 de octubre, el apoyo a la captura de Maduro asciende al 90%, mientras que solo el 36% de los votantes de Fuerza Patria (PJ) se muestran de acuerdo con la intervención. En el caso de Provincias Unidas -la tercera fuerza en todo el país-, el respaldo alcanza al 47% de sus electores.

El 66% de los encuestados se muestra de acuerdo con la intervención de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro Opinaia consultores

Ante la consulta respecto de si la aprehensión del líder chavista representa una buena o mala noticia a nivel personal, persiste una brecha similar entre el oficialismo y la oposición. Si bien el 64% de la población nacional lo considera un fenómeno positivo, ese porcentaje trepa al 90% entre los libertarios y cae al 33% y 54% entre los votantes del sello peronista y la alianza de los gobernadores, respectivamente.

Esa distancia entre simpatizantes de la administración nacional y opositores se achica al momento de evaluar cómo impacta la captura de Maduro en los propios venezolanos. Al respecto, califican como positiva la noticia el 93% de los seguidores de Milei, el 73% de los de Provincias Unidas y el 48% de los peronistas. Sin desagregar los resultados según alineamientos partidos, la evaluación de la caída del dirigente chavista es positiva entre el 72% de los argentinos.

Venezolanos festejan la captura de Nicolás Maduro en el Obelisco Santiago Oroz - LA NACION

El relevamiento muestra una mayor cautela a la hora de evaluar el futuro político y económico de la nación del Caribe. Según el estudio, solo el 41% de los argentinos cree que la situación “va a mejorar”, mientras que el 23% estima que no habrá cambios significativos y el 11% apuesta que empeorará.

Respecto de la posible restitución de la democracia en el país -un 75% de la población asegura que en la Venezuela de Maduro había una dictadura-, el 63% considera que la caída del líder chavista podría desembocar en una salida del régimen autoritario.

Ese optimismo predomina incluso pese a que la mayoría de los encuestados estima que la razón principal detrás de la intervención norteamericana no era “liberar a Venezuela y favorecer una transición democrática”. El estudio revela que solo el 20% de los argentinos opina que esta era motivación central y otro 9% considera que la detención del presidente venezolano respondía fundamentalmente a una política de defensa de los derechos humanos.

El 51% de los consultados advierte que los intereses económicos de Estados Unidos fueron la razón principal detrás de la captura de Nicolás Maduro Opinaia consultores

En cambio, el 51% de los encuestados entiende que la motivación principal del accionar de Trump eran los intereses económicos de Estados Unidos, en especial en lo que respecta a la explotación petrolífera. Esa mirada encuentra mayor arraigo entre los votantes de Fuerza Patria (72%) y del Frente de Izquierda (67%). Otro 9% de los encuestados menciona razones geopolíticas para la intervención: señalan que el objetivo era “posicionar a Estados Unidos como líder político y militar en la región”.

Hacia un alineamiento con Estados Unidos

Mientras la administración de Javier Milei profundiza su alineamiento internacional con los Estados Unidos, entre la ciudadanía crece el apoyo hacia esta política exterior.

Según la encuesta de Opinaia, tras la captura de Maduro y la intervención en Venezuela, aumentó la cantidad de argentinos que ven con buenos ojos un acercamiento con el país norteamericano. Este mes, el 57% consideraba positivo o muy positivo el alineamiento nacional con el gobierno de Donald Trump, un 6% más que en octubre del año pasado, cuando se celebraron los comicios legislativos.

El 57% de la ciudadanía se muestra favorable a un alineamiento con Estados Unidos Opinaia consultores

Tal como sucedía con la aprobación a la intervención norteamericana en Venezuela, el respaldo a este alineamiento es muchísimo más elevado entre los votantes de La Libertad Avanza: el 88% se muestra favorable a una política exterior de este calibre. La oposición más fuerte viene de parte del Frente de Izquierda -solo el 27% lo ve como algo positivo-, seguido de Fuerza Patria (28%).