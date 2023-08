escuchar

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof retomó hoy los discursos de campaña de cara a los comicios generales del 22 de octubre con un fuerte discurso contra Javier Milei (La Libertad Avanza): “Parece que no les gustara la democracia. La participación, la organización. No se resuelve queriendo destruir todo”, afirmó.

Milei fue el precandidato presidencial más votado en todo el país en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). La arenga de Kicillof busca una participación activa en defensa de la boleta completa de Unión por la Patria. Su apuesta es arrastrar de abajo hacia arriba y evitar el corte de boleta que se dio en las PASO, para lograr que Sergio Massa entre en un ballottaje.

Los tramos más dramáticos del mensaje de Kicillof fueron advertencias contra ideas que, sin mencionarloJavier Milei. “Escuchaba: ‘Si no puede pagarse la salud que venda un órgano’. Pero ojo con eso. Nosotros creemos en otro país”, dijo.

El gobernador fue más allá. Ante alumnos de la Escuela Técnica N°6 de Avellaneda, que lo aplaudieron en reiteradas oportunidades, advirtió sobre los candidatos que quieren “dinamitar todo”. Afirmó: “Ojo que lo que van a dinamitar es esta escuela. No es rentable esto”.

Kicillof, Grindetti y Píparo Archivo

Más tarde, también defendió su política de entregar computadoras a alumnos de último año de secundario que tienen derecho a votar. “Nos dicen: ‘Les dan una computadora a los pibes, es para que los voten’. No. Yo digo: voten al que quieran, pero que no les hagan creer que es un regalo, que es algo que ustedes deben. Es un derecho. Les quieren hacer sentir culpa. Es al revés. Lo que se está haciendo es garantizando la educación pública, que todos tengan acceso. En ese camino se construye una provincia mejor” aseguró.

Y continuó: “Ellos viene con soluciones mágicas: rompiendo todo. Esto se resuelve con más trabajo, con más esfuerzo. Este edificio es el 173 que inauguramos en esta etapa de gobierno. Falta mucho pero se resuelve construyendo con solidaridad”.

El gobernador, que el 22 de octubre buscará su reelección, fue el más votado en esta provincia con 2,8 millones de votos como candidato único de Unión por la Patria. Por detrás se situó la suma de los dos candidatos de Juntos por el Cambio (Néstor Grindetti y Diego Santilli), que acumularon 2,6 millones, seguidos por Carolina Píparo, la candidata a gobernadora de La Libertad Avanza, con 1,8 millones.

La apuesta de Kicillof es movilizar a los jóvenes –ya que este año se suman 800.000 nuevos electores de entre 16 y 17 años- y a los ciudadanos que no fueron a votar, que son 4,5 millones de personas que pueden modificar el resultado de los comicios.

“Hay una discusión sobre su futuro y sobre su presente. Si uno deja la mano invisible van a cerrar las industrias, cerrar las escuelas técnicas. Es el futuro de ustedes -advirtió Kicillof a los alumnos reunidos en Avellaneda-. Estamos discutiendo para qué lado queremos ir”.

“Es más fácil gritar: ‘Cerremos todo. Que la escuela, que la universidad se la pague el que pueda’. Son como recetas mágicas. Es más fácil decir: ‘Rompamos todo, destruyamos todo’. Es más fácil ir con la pócima mágica. Si tomas es jarabe no va a ir mejor, sin el Estado presente. Decían el otro día: ‘¿Para qué tantas Universidades?’. las universidades públicas están llenas de pibes y pibas cuyos padres y abuelos nunca fueron a una universidad. Desconocen, mienten. A veces, por hablar a los gritos y enojados, parece que tienen razón. No sea que nos conduzcan a un lugar que no queremos ir”, dijo Kicillof.

LA NACION