Un periodista fue herido en las inmediaciones del acto de Milei en Moreno

En la previa del cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, de cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires el próximo domingo, hubo enfrentamientos entre algunos manifestantes en las inmediaciones del predio del Club Atlético Villa Ángela. Allí, el periodista Cristian Mercatante, de 49 años, resultó gravemente herido tras recibir un botellazo en la cabeza.

El cronista de Desayuno Americano, por América TV, fue atacado por un grupo de personas que estaban encapuchadas, que formaban parte de la comitiva oficialista.

“Me pegó una botella. Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados y voló una botella. Fui a preguntarles si eran personal policial porque la gente estaba enojada con ellos. No me contestaron, me di vuelta y sentí el golpe. No sé quién fue. No puedo echar culpas. Estoy bien”, expresó, en diálogo con la prensa, ensangrentado y con una venda en la cabeza.

Cristian Mercatante de América fue herido de un botellazo mientras intentaba entrevistar a los encapuchados en el Acto de cierre de LLA de Moreno Nicolás Suárez

Según publicó LA NACION meses atrás, Mercatante inició su recorrido en los medios a comienzos de los años 2000, cuando participó en el reality show El bar. Tras un período complejo en su vida personal, retomó el camino en 2013, cuando se acercó a la productora Kuarzo en busca de una oportunidad laboral. Ingresó como asistente de producción con un contrato breve, pero supo consolidarse y formarse dentro del oficio hasta convertirse en un integrante estable del equipo.

Desde entonces, tuvo su paso por diferentes programas. Su vínculo más sólido fue con Guido Kaczka, con quien colaboró de manera ininterrumpida en diversos ciclos, entre ellos Los 8 escalones.

Además, participó en programas vinculados a la crónica policial y social, como Cámaras en acción y Policías en acción, donde acompañó a los oficiales en los llamados al 911 para tener material para el ciclo.

Noticia en desarrollo.