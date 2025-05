Axel Kicillof culpó al gobierno nacional por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires

Tras las inundaciones que sufrió el interior de la provincia de Buenos Aires y el desborde del río Salado luego de las tormentas de las últimas semanas, el gobernador Axel Kicillof apuntó contra el gobierno nacional, lo responsabilizó por este fenómeno y criticó el recorte en la obra pública que impulsa el presidente Javier Milei. “Son ridículos, no pasan en ningún lugar del mundo que asuma un gobierno y pare todas las obras”, consideró.

Así, este lunes por la mañana en una conferencia de prensa junto a parte de su Gabinete, el mandatario bonaerense adelantó: “Es una cosa absurda. Vamos a continuar estas obras con presupuesto propio, pero necesitamos que el Gobierno las transfiera. No podemos seguir con este abandono, esta desidia en materia de obras hídricas. Es una desgracia histórica y estructural para el país".

“Vamos a ir con un reclamo con 10 obras públicas porque seguimos trabajando a pesar de las dificultades. También está el reclamo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de provincias que se apropia el gobierno nacional de forma ilegal... Le vamos a reclamar que nos gire lo que corresponde por la emergencia, y corresponde que respondan y no se borren”, apuntó Kicillof.

En esta misma línea, el gobernador ratificó que su gestión fue “la que más avanzó en el dragado del río Salado en toda la historia”, y que la obra está parada en el cuarto tramo a la espera del accionar del Gobierno. “Hay una parte de la obra, vinculada con lo que ocurrió en la última lluvia, que le corresponde al gobierno nacional y que se neutralizó desde que llegó Milei”, dijo y acusó: “Tenemos la información, que esperamos sea falsa, de que el gobierno nacional también va a parar definitivamente la obra. Nosotros concluimos nuestra parte con fondos propios y, a veces, con financiamiento internacional”.

“Hay una quinta etapa, la última, que nos disponemos a iniciar también. Si el Gobierno no termina lo que corresponde, en las partes terminadas el agua fluye y luego se genera un embudo en el río y se acumula en la sección que el gobierno nacional abandonó“, explicó, mientras que apuntó contra el Presidente por su rechazo a las obras del Estado: ”Hoy tenemos que vivir la desgracia de Milei, que se le metió en la cabeza que es mala la obra pública de obtuso que es. No termina las obras y así tenemos al pueblo bonaerense siendo testigo de una tragedia".

Kicillof junto a Carlos Bianco en la conferencia de prensa de este lunes. Captura

El dragado del río Salado

A la obra del río Salado, que está paralizada desde hace meses, le falta un tramo de 30 kilómetros que podría haber mitigado el impacto de las inundaciones de las últimas semanas. Esta ampliación comprende las áreas entre la ruta 205, en Roque Pérez, y el puente que une Ernestina con Elvira, y va entre los partidos de Lobos, 25 de Mayo y Roque Pérez. Este tramo, aunque es el más corto de los más de 400 kilómetros ya ejecutados entre Samborombón y Bragado, quedó sin terminar en una zona crítica.

“Los problemas que ocasiona Milei son infinitos y él dice que no beneficia a nadie la obra… Que recorra un poco la provincia de Buenos Aires, es de una ignorancia absoluta y no tiene idea de lo que habla“, consideró y subrayó: “Le pido que nos transfiera durante la semana que viene porque estamos hartos de las vueltas. Cuando un funcionario nos dice que nos va a transferir lo echan, ya echó a 140 funcionarios. A cualquiera que quiere dar una respuesta lo echan y supongo que quedan los nuevos, que piensan que deben preguntarle a Toto [Luis Caputo], a Karina [Milei], a Santi [Caputo], al trío… Nunca resuelven".

Y resaltó: “La semana que viene esperamos que nos transfieran. Si no lo va a hacer, que lo transfiera. No sé qué perro tiene, pero es el de hortelano: no hace ni deja hacer. Estamos hartos, no podemos porque Milei no lo hace e impide que lo haga otro. Si quiere Milei, me junto con él y le explico para qué sirve la obra pública. No puedo prometer que lo vamos a terminar porque también nos saca los recursos, pero prefiero que nos transfiera la jurisdicción y ya veremos cómo nos arreglamos".

Noticia en desarrollo