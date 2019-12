Los aumentos estaban previstos a partir del 1° de enero de 2020 y en algunos casos alcanzaban el 50% Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

María José Lucesole SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2019 • 13:50

LA PLATA.- El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que dejará sin efecto aumento de tarifas de luz en este territorio que ronda en algunos casos al 50 por ciento. Da marcha atrás así con una medida (resolución 1713) que había sido determinada por la gestión de María Eugenia Vidal.

En el recinto de la Asamblea Legislativa convocó a las empresas para trabajar en "un esquema razonable". Se trata de Edelap, Edea, Eden y Edes, y las 200 cooperativas que operan en el territorio.

Y le pidió al presidente Alberto Fernández que también lo deje sin efecto al aumento tarifario.

"La situación financiera de la provincia es delicada, vamos a entablar un díálogo con acreedores para buscar solución. Tenemos deuda es dólares, pero tenemos deuda en salud, en trabajo, en educación, en producción. Si no crecemos no podemos pagar", expresó el jefe de Estado provincial. Y les pidió su apoyo a los intendentes.

"Vengo a pedir que podamos contar con la experiencia de los intendentes. No venimos a gobernar desde el cetro. Venimos a gobernar con cada uno de los intendentes", dijo al asumir la gobernación.

Plan contra el hambre

En sintonía con el presidente Alberto Fernández "se declaró en lucha contra el hambre".

Por último Kicillof informó que no apurará el debate del proyecto de la provincia de Buenos Aires. "Le voy a pedir que me acompañen. Que esto no entorpezca lo que tenemos que atender. Ni bien esté el presupuesto nacional nos vamos a poner a trabajar", dijo.

Anunció un plan de emergencia por cien días. Lo escucharon los intendentes de La Plata, Julio Garro (Juntos por el Cambio); de Esteban Echeverría, Fernando Gray; de Ensenada, Mario Secco; y de José C Paz, Mario Ishii ( Frente de Todos) entre otros.

Llamó a construir una provincia más justa. Y negó que sea una provincia inviable.

"Es imposible es que no nos pongamos inmediatamente manos a la obra. Para eso nos eligieron", dijo antes de agradecer a todos los bonaerenses.