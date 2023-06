Axel Kicillof dijo que iría a una PASO y mencionó a Verónica Magario como posible compañera de fórmula

escuchar

Luego de que la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz confirmara que será precandidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires junto a Daniel Scioli, quien se postula a la presidencia, Axel Kicillof deslizó en una entrevista radial que Verónica Magario podría sería su compañera de fórmula.

Tras el incidente en Brandsen, Kicillof dijo a Radio 10: “Estamos trabajando con Verónica Magario. En principio, mi fórmula está cerrada” .

Actualmente, la exintendenta de La Matanza -hoy liderada por Fernando Espinoza- desempeña tareas como vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. En el mes de marzo, LA NACION había anticipado las intenciones de Magario de presentarse en los comicios, en medio de un contexto incertidumbre y especulación en el FdT.

Axel Kicillof junto a la vicegobernadora Verónica Magario en Pilar, al anunciar los cambios en el gabinete y un plan de seis años Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Con respecto a una PASO en el oficialismo, que permita definir al candidato para las generales, aseveró: “No tengo ningún problema en competir. Lo dije en febrero. También lo mencioné en una reunión en el PJ. En la Provincia, iré a una paso con quien quiera presentarse. Discutiremos sobre el mejor proyecto de provincia”.

Admitió luego sentirse “halagado” por que clama por la oficialización de su carrera presidencial. Pero aclaró: “No me importa la cuestión personal, las aventuras. No es ‘yo quiero tal cosa o tal otra’. No importa la primera persona del singular acá. Lo que importa es una propuesta, un armado con las mejores candidaturas”.

“Creo que estamos haciendo una tarea en la provincia que tiene que ver con una transformación profunda. Siempre repito lo mismo, las necesidades de la época, las candidaturas y las listas hay que resolverlas y uno está a disposición del espacio. Nosotros tenemos una propuesta y estoy dispuesto a discutirla”, completó.

Más detalles sobre el incidente en Brandsen

Fuera de la discusión política, Kicillof se prestó a hablar nuevamente sobre el “tenso momento” que vivió en la mañana durante un acto de entrega de escrituras a vecinos de la localidad bonaerense de Brandsen. En primer lugar, afirmó querer juntarse con la mujer que lo interrumpió: “Estamos intentando eso”.

“Fue un momento bastante tenso. La señora se me acercó cuando yo ya estaba hablando. Procedí a darle la mano y le dije respetuosamente que esperara un poquito, que me dejara terminar de hablar. Fue ahí que entonces decidió agarrarme el micrófono... Se ve que estaba nerviosa o algo”, rememoró el mandatario bonaerense.

Y profundizó a continuación: “A mi me hablaba de la salud, del hospital municipal de Brandsen... No sé a qué se refería exactamente, no pude entenderla”.

Brandsen: una mujer se subió al escenario e increpó a Kicillof

Instantes después de la intromisión, personal de seguridad retomó el control y sacó a la mujer del lugar. “Se fueron con ella la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, y la ministra de Comunicación [Jésica Rey]. Estuvieron hablando, expresó lo que pensaba y se fue tranquilamente”, acotó.

“Sé que obviamente, sea un tema provincial o municipal. Vamos a tratar de ayudarla en lo que sea. Más allá de eso, son cosas que pasan. No fue nada de gravedad. Todo el tiempo se me acerca gente para abrazarme, decirme algo bueno o malo. Trabajo así. Y sería una lástima si no lo pudiera hacer”, cerró.

