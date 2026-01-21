Axel Kicillof enfrenta amenazas de paro en el frente gremial, parte de su base de sustentación para 2027

LA PLATA.− Bajo el paraguas de la emergencia económica ya declarada por la Legislatura, el gobierno de Axel Kicillof busca que el recorte de los recursos de la Nación −más de 13 billones de pesos, según estiman en la provincia− no impacte de lleno en su vínculo con el frente gremial, al que considera como parte de la base de sustentación política de su proyecto presidencial.

La provincia tiene 530.922 empleados públicos. El principal grupo son los docentes (245.812), que tienen gremios fuertes y que pueden condicionar los próximos dos años de gestión y poner en aprietos a un gobierno. O complicar una carrera política.

Eso quiere evitar Kicillof. Para conseguirlo, duplicó la oferta de alza salarial para el primer tramo del año. Aun así, no logró cerrar acuerdos con todos los sindicatos.

La Provincia atraviesa una fuerte crisis económica, admitió el gobernador. Y ahora, a pesar de las promesas de nuevos desembolsos para los estatales, algunos sectores comenzaron a alzar la voz a través de sindicatos disidentes.

Kicillof se reunió con empresarios y representantes de sectores productivos en Chascomús NICOLAS ABOAF - PBA

El Frente de Unidad Docente, que fue siempre una prioridad para el gobernador, muestra ahora una ruptura, ante la negativa de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) de aceptar la última propuesta de paritarias para comenzar el año escolar. Y dejó abierta la posibilidad de ir a un paro.

Se trata de una novedad que inquieta al gobierno, que ya acordó con los trabajadores estatales, los agrupados en la Ley 10.430, los regidos por leyes especiales y por la mayoría de los docentes.

El Frente de Unidad Docente se mostró mayoritariamente alineado con Kicillof desde 2019, a través de la alianza del gobernador con Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba) y de CTA provincia.

Roberto Baradel, sindicalista, secretario general del gremio docente Suteba Ignacio Amiconi

La negociación paritaria hasta ahora supone un alza de 4,5 por ciento para los gremios. La FEB, que tiene su base de sustentación entre los docentes del interior provincial, rechazó la propuesta del gobierno “por considerarla insuficiente”, la semana pasada, y ahora espera una mejora en la próxima reunión.

“El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en un marco de emergencia económica provocada por las políticas del Gobierno nacional, y haciendo una mejora sustancial respecto de su anterior oferta, acordó con la mayoría de los gremios docentes y con los representantes gremiales de los trabajadores de la Ley 10430 y leyes especiales de la Provincia un nuevo aumento salarial”, afirmaron desde la Gobernación.

La Provincia detalló que “la oferta está compuesta por un retroactivo a diciembre; el correspondiente proporcional al medio aguinaldo y un 3% en enero, respecto de los haberes vigentes al mes de octubre. De esta manera, las y los trabajadores provinciales percibirán en el salario de enero un 4,5% más producto del retroactivo”.

La caída de la recaudación

La Nación dejó de financiar más de mil obras públicas en territorio bonaerense −advierten en La Plata− y la provincia continuó algunas con recursos propios. La inversión en obra prevista para este año es de 2,4 billones de pesos, destinados en especial a universidades, viviendas e infraestructura y dragado, como el río Salado. Dependen, en parte, de la posibilidad de tomar nueva deuda por 3685 millones de dólares en los mercados.

Mientras tanto, los servicios se restringen y se focalizan en áreas claves como la salud, la seguridad y la educación. Pero estas áreas también se empiezan a resentir. En lo inmediato, Kicillof espera poder comenzar sin paros las clases en marzo, tal como sucedió desde que llegó al poder en 2019.

Kicillof advirtió sobre el complejo contexto fiscal que atraviesa la provincia “producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación”.

“A pesar de eso, el gobierno provincial mantiene su compromiso con la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y seguirá trabajando para cumplir con sus obligaciones; en el mismo sentido, desde la gestión del gobernador Axel Kicillof se ha priorizado el diálogo con las y los representantes gremiales y así lo seguirá haciendo”, subrayó la administración provincial.

Kicillof con los sindicalistas bonaerenses que apoyan su proyecto político Ignacio Amiconi

Pese a que Kicillof duplicó la propuesta inicial de mejora salarial presentada en los primeros días de enero, el acuerdo no sólo fue rechazado por FEB. También por otros sectores minoritarios, como los empleados de Casinos.

En cambio, adhirieron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), la federación de gremios estatales y particulares (Egeppba) y Suteba, de Baradel, que son la mayoría en la mesa de negociación.