En medio de la interna del PJ, Kicillof advierte que aún no es tiempo de lanzar candidaturas

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof marcó hoy diferencias con los dirigentes peronistas que aceleran movimientos de cara a los comicios presidenciales de 2027, al lanzar un centro de formación política del PJ bonaerense. "Este es un año de construcción. Para nosotros no es tiempo de campaña, ni de candidaturas", advirtió el mandatario provincial.

Kicillof habló así mientras otros aspirantes del peronismo nacional levantan el perfil. En las últimas horas se lanzó el exgobernador de San Juan Sergio Uñac. Y antes se presentó el autodenominado peronismo federal que lideran Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz. Los dos espacios dejaron saber que están armando para 2027.

“Nos parece bien que todos los compañeros y compañeras que tengan legítimo interés de representar al peronismo, lo hagan. Después se definirá, cuando haya que definir, las candidaturas”, es la respuesta que se escucha en la Casa de Gobierno de La Plata, donde articulan la estrategia de Kicillof para 2027.

Kicillof espera poder converger con otros sectores antes de lanzarse a título personal: sabe que su límite aún está en La Cámpora, que desconoce su vocación de liderar la renovación. A tal punto, que un militante ingresó esta tarde al acto que encabezó el gobernador con una bandera que pedía la liberación de Cristina Kirchner, y su demanda reflejó la tensión entre ambos espacios.

Tensión en un acto entre axelistas y un militante que pidió por Cristina Kirchner

En sus últimas apariciones, Kicillof llamó a ampliar la base del espacio que lidera, el Movimiento Derecho al Futuro (MdF). Por caso, el gobernador tiene diálogos privados con Olmos y Federico Achaval, el intendente de Pilar. Pero ninguno asistió a los lanzamientos en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano. Tolosa Paz sí frecuenta los actos de la gobernación y del municipio capital de la provincia. Y también tiene diálogo con los funcionarios de Kicillof.

Los socios mayoritarios del peronismo federal pretenden eludir -al menos en público- la definición de una interna entre Kicillof y el espacio que aún responde a Cristina Kirchner. Pero no esperan quietos a esa resolución.

Mientras tanto, el senador Uñac avisó en las últimas horas que se lanza como candidato a presidente para 2027. Y pidió, tras asegurar que habló con Cristina Kirchner, pidió que el partido se prepare para una interna el año próximo. “He tomado una decisión personal, ser candidato a presidente por el peronismo”, afirmó.

Sergio Uñac llegando al Congreso. Sesión especial para resolver el conflicto de los aumentos salariales a los legisladores. fabian-marelli-11419

Kicillof por ahora no se expresó en términos personales como candidato. Si llamó a construir un armado nacional para derrotar al presidente Javier Milei, que buscará una reelección. “No es tiempo de definir candidaturas”, se asegura en el entorno del Gobernador, que busca ampliar su base de sustentación más allá de la provincia de Buenos Aires.

La semana que pasó visitó Córdoba: estuvo con el intendente de Cosquín, con sindicalistas y con rectores de universidades. No tuvo una foto con el gobernador de la provincia serrana Martín Llaryora que se fue a Santa Fé, durante su visita. “Hablamos con Llaryora y tenemos que encontrar coincidencias. No hablamos de un acuerdo electoral o frente, pero tenemos diálogo”, aseguró Kicillof la semana que pasó.

Esta semana formalizó un acuerdo de cooperación con Gildo Insfrán, el gobernador de Formosa. En abril estuvo en Tierra del Fuego con su par Gustavo Melella. Y con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Esta tarde desde La Plata -junto a intendentes de Ensenada, Berisso, La Matanza, Lomas de Zamora, Cañuelas, Las Heras, Mercedes, Merlo, Carmen de Patagones, Morón, Baradero, Exaltación de la Cruz, Ramallo,- dejó un mensaje a la interna política, acompañado desde el estrado del Coliseo Podestá por el intendente local Julio Alak.

Axel Kicillof en el Curso de Formación Política "Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación" Captura de Video

Kicillof se refirió, en particular, al lanzamiento de Uñac: “Perfecto. Bienvenidos todos los compañeros y compañeras. Este es un año de construcción. Para nosotros no es tiempo de campaña, ni de candidaturas. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande: gobernar la provincia con Milei en el gobierno nacional”.

Del acto participaron también la vicegobernadora Verónica Magario, diputados provinciales, como Mariano Cascallares y dirigentes nacionales como Nicolás Trotta y Juan Manuel Abal Medina. La mancha del encuentro fue el encontronazo entre los axelistas y quienes reclamaron que el gobernador pida la libertad de Cristina Kirchner. “Axel presidente”, corearon entonces.