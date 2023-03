Axel Kicillof justificó el aumento del empleo público en la provincia de Buenos Aires

escuchar

Sin “problemas en reconocerlo”, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ratificó hoy el aumento de empleo público en la provincia de Buenos Aires. Justificó esta decisión en la realización de obras durante su gestión, como hospitales y escuelas, que necesitan personal. “No sé si esperan que los pizarrones y los ladrillos den clases solos”, deslizó con ironía el mandatario del Frente de Todos, en un dardo a los “diarios porteños” que se hicieron eco del incremento de la planta estatal.

“Lo veía en los diarios; la vi de nuevo a la exgobernadora, pero no quiero polemizar con alguien en particular, porque es algo de los diarios porteños. ‘Aumentó la cantidad de empleo público en la Provincia’. Hicimos 151 escuelas, no sé si esperan que los pizarrones y los ladrillos den clases”, se quejó el gobernador durante una conferencia de prensa este jueves por la mañana, luego de firmar contratos por obras con intendentes bonaerenses.

“Si aumentamos escuelas, hospitales, centros de salud, las prestaciones en Registros Civiles de la Provincia... Y sí, va a tener que aumentar la cantidad de trabajadores y trabajadoras. Son policías, bomberos, enfermeras, médicos. Sí aumentaron la cantidad de empleados públicos porque estamos aumentando la respuesta de nuestro gobierno, estamos garantizando derechos. Así que no tengo problema en reconocerlo. Vamos a seguir haciendo crecer los derechos”, aseveró Kicillof.

En noviembre del año pasado, LA NACION publicó que, para el fin de su gestión, el mandatario oficialista habrá incrementado la planta de trabajadores en 45.755 personas, con una razón de 31 empleados nuevos por día. Serán, en total, 535.117 trabajadores permanentes y transitorios los que integrarán las filas de la Provincia cuando la administración de Kicillof llegue a su fin este año.

Asimismo, en el marco de su anuncio del programa Municipios a la Obra, el gobernador volvió a enviar un dardo a la Corte Suprema de Justicia por el fallo “repelente e ilegal” a favor de la ciudad de Buenos Aires en relación con la coparticipación. “Pretende sacarles recursos a todas las provincias argentinas en favor de la ciudad más rica del país. En la ciudad de Buenos Aires hace cuánto que no hay que inaugurar un hospital, tienen 33 hospitales públicos, que tampoco los construyó el municipio, los construimos todas las demás provincias porque es la capital de la Argentina. No tiene ninguna lógica quitarles recursos a las provincias”, apuntó y agregó: “No es un problema de la Ciudad con la Provincia, es un problema de la ciudad, que por chats decidió que le iban a sacar recursos a todas las provincias argentinas”.

Con el compromiso de que el plan de obras llegue al conurbano y al interior, dijo que para eso “necesita” los recursos de la coparticipación. “No vamos a dejar que nos saquen un peso a través de maniobras ilegales, ni un peso nos van a sacar en base a maniobras ilegales. En esto le pido a la oposición que defienda los recursos de la Provincia, porque estas obras se hacen con esos recursos que nos quieren sacar”, remarcó.

A los jefes comunales de la oposición les hizo también un reclamo por no asistir al acto para rubricar los contratos. “Estuvieron invitados todos los intendentes, porque hay que firmar un convenio. Sin instrumento jurídico no puede haber desembolso. Lamento que algunos hayan decidido no venir. Hay que tener la grandeza, la altura, la comprensión de que, cuando son obras y trabajos para los vecinos y vecinas, la cuestión electoral, aunque sea por los cinco minutos que lleva firmar un convenio, se puede dejar de lado. Otra cosa distinta es cuando hay un intento de mostrar de quiénes son los recursos, apropiarse; todo eso que es chiquitaje, esperemos que no ocurra. Así que los vamos a invitar nuevamente a firmar los convenios”, dijo.

LA NACION