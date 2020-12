El gobernador bonaerense dijo que es víctima del lawfare en la causa del dólar futuro Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Luego de una semana en que desde el Poder Ejecutivo arremetieron contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación -primero, a través de la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner y, luego, con las declaraciones del presidente Alberto Fernández-, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se sumó a las críticas al máximo tribunal y aseguró que él también es víctima del lawfare en la causa del dólar futuro.

"¿Quién tiene la responsabilidad? Claramente es un tema de una parte del Poder Judicial, pero sin el acompañamiento de la Corte Suprema esto era imposible, tiene que poner orden la Corte Suprema y no lo hace, sino que puso desorden ahí y acompañó al lawfare, creo que está a la vista", expresó el mandatario, para el programa Toma y Daca, por AM 750.

Dijo que "hay que ser muy ciego, muy malintencionado o con mucho interés político para decir que no hay lawfare" en el país y consideró que la causa del dólar futuro es una "de las perlitas del lawfare o de las chanchadas del lawfare más evidentes". Sobre ello, agregó: "Nadie puede explicar cuál es el delito que se cometió presuntamente. Es un invento que tiene todos los componentes. Estoy elevado a juicio oral, inhibido y embargado por esa causa, que alguien me explique si no hay lawfare, yo soy víctima de ese lawfare, siendo hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires por el voto popular y eso sigue así".

En una línea similar a la de Cristina y Fernández, comentó: "El año que viene vamos a ir elecciones, mientras tanto lo otro funciona en lo que llamó Alberto 'el sótano de la democracia'. Servicios de inteligencia, algunos medios de comunicación, un sector del Poder Judicial y una parte de la política. Y, tal vez, porque también hay evidencia, vinculaciones hasta con el extranjero".

En su misiva, la vicepresidenta señaló directamente al expresidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, sin nombrarlo. "La descripción de los hechos que protagonizaron los dos restantes miembros propuestos por Néstor para integrar la Corte, me eximen de mayores comentarios. Uno de ellos es el que se fotografiaba con el juez brasileño Sergio Moro y con Claudio Bonadío", escribió Cristina.

Kicillof hoy la respaldó en su opinión: "Hay fotos de quien era presidente con el juez Bonadio, como refrendando sus acciones. Sino que lo aclare, yo no estoy acusando a nadie. Con el juez Moro, que metió en prisión a Lula [da Silva] para convertir a [Jair] Bolsonaro en presidente. Fue ministro de Bolsonaro. Yo no tengo que dar ninguna explicación, está a la vista".

Además, el gobernador apuntó contra el juez Bonadio. Dijo que "hablaba del Código Penal creativo" y comentó: "Es una vergüenza y un insulto a la democracia que el Código Penal por el que yo estoy procesado y llevado a juicio oral sea creativo. ¿Creativo qué?". A esto también hizo referencia Cristina en su balance del primer año de gestión del Frente de Todos.

"Carretilla de recursos a la Ciudad"

Después de la tensión política que ocasionó la decisión del Ejecutivo de modificar la coparticipación de la Ciudad, para girar fondos a la Provincia, Kicillof argumentó que su territorio es "un 40% de la Argentina" y "representa el 52% de la industria, pero también un porcentaje importante de la producción agropecuaria".

Refirió que hay que "devolverle los seis puntos de coparticipación perdidos a la Provincia" y, por otro lado, manifestó: "Cuando [Mauricio] Macri gana las elecciones le vuelca una carretilla de recursos a la Ciudad, sin una explicación y por decreto". Habló de una "victimización política de la Ciudad" e indicó que "no corresponde que se victimicen de esta manera y que falseen las cosas".

Kicillof dijo que hay que devolverle "los seis puntos de coparticipación perdidos a la Provincia" Crédito: Presidencia

Además, aseguró que "las finanzas de la Provincia son estructuralmente deficitarias hace mucho tiempo" y añadió que le dejaron "un agujero negro" que el gobierno Nacional "empezó a tapar". Sobre ello, añadió: "No es que yo tengo un punto de coparticipación como en el caso de la Ciudad, que paisajísticamente sus paseos muestran una capacidad financiera y de recursos hace mucho tiempo bastante elevada, no en toda la ciudad homogéneamente. En la provincia de Buenos Aires la plata no alcanza para pagar sueldos".

La vacunación y las PASO

El gobernador también se refirió a la intención de algunos de sus pares de suspender las PASO y dijo que es un tema que necesita "un consenso muy amplio" y que "está en discusión, mediado por la cuestión de la pandemia". En cuanto a ello, sostuvo: "Sería bueno discutirlo en términos de argumentos, no de intereses partidarios. En junio, julio, probablemente la Provincia esté vacunando y en agosto serían las PASO, es un tema real y objetivo, amerita discutirlo".

Detalló que la vacunación en terreno bonaerense planea alcanzar a 12 millones de personas, con un ritmo de dos millones por mes. Dijo que esa es "una cifra muy ambiciosa que nunca se hizo en la historia" y comentó que trabajan en un operativo "para hacerlo lo más rápido posible" y para manejar la inscripción, algo que coordinan con los intendentes. "Probablemente el comienzo va a ser durante el verano, que son vacaciones", indicó.

En cuanto a la crisis sanitaria, dijo: "Si Madrid, Nueva York, media Europa no habían resistido a pandemia, imaginate el sistema sanitario de la provincia. En ese sentido estoy satisfecho porque no hubo que elegir a quién se le ponía el respirador".

También, valoró la contención social en el conurbano y dijo que "no fue magia", sino "un trabajo de todos los días y sin dormir para lograrlo". También, detalló: "Estamos diseñando todo lo que podemos con los intendentes propios y ajenos para abordar el fin de año de una manera que pueda proteger el Estado".

Por último, consideró que para la inseguridad "hay que dar una respuesta integral" y que la baja en la edad de imputabilidad "no es lo que va a solucionar la ocurrencia de los delitos".

