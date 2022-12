Axel Kicillof, tras la decisión de la Corte sobre la coparticipación: “Es una verdadera inmundicia”

escuchar

El gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación que favoreció a la Ciudad. “Es una verdadera inmundicia”, dijo en un acto en la provincia, durante el cual afirmó además que el único objetivo de los jueces fue favorecer a la Capital, liderada por la oposición.

“Esto no fue un fallo político, sino partidario destinado a favorecer a una minúscula parte de nuestro país en detrimento del país federal. Es un fallo que por preanunciado no es menos escandaloso y que no es justo”, prosiguió en su fuerte descargo el mandatario provincial, y dijo haberlo hablado con otros gobernadores.

Con la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia a favor de la ciudad de Buenos Aires en la causa por el recorte de fondos de coparticipación que se hizo pública ayer Kicillof y sus colaboradores advirtieron que esa decisión podría obligar a la provincia a duplicar el déficit financiero previsto para el año próximo. “No sabemos aún cómo va a afectar a la provincia”, dijo hoy el gobernador que esperaba recibir para 2023 unos 200.000 millones de pesos por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal.

Kicillof calificó a la decisión de los magistrados de “un atentado contra el federalismo, contra la democracia, contra la república, contra la Constitución”. Y dijo que la Ciudad “tiene condiciones preferenciales y no por haber tenido buena administración”. “Era nuestra capital, la de la provincia, y se cedió con el propósito de que fuera la capital de todos los argentinos y argentinas”, continuó en su fuerte crítica hacia el fallo que se conoció ayer.

“¿Qué van a decir ahora los que son de ese partido político y que son candidatos en la provincia?”, cuestionó Kicillof, que tiene por delante un año electoral con aspiraciones de reelección. “¿Se van a pronunciar a favor del saqueo, del país federal en favor de la jurisdicción más rica de la Argentina?”, agregó y continuó: “¡Quiero escucharlos a los que quieren gobernar esta provincia que cuando la gobernaron la destruyeron y ahora se callan de manera cómplice!”.

Para Kicillof será “muy importante” que en la reunión que mantendrá hoy con el presidente Alberto Fernández y otros mandatarios provinciales “dejemos en claro que antes el problema era democracia o mafia y hoy le agrego es federalismo o democracia”.

El gobernador consideró que la ley por el traspaso de la policía al ámbito porteño “queda ahora en una situación extraña porque las leyes o se derogan o están vigentes, pero no se pueden suspender”.

Mientras continúe el debate judicial, los ministros de la Corte ordenaron que el Estado Nacional “entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (la Ciudad reclama el 3,5%). También dispusieron que las transferencias correspondientes a lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”.

LA NACION