Axel Kicillof: “Necesitamos que el enojo contra Milei se exprese en las urnas”

LA PLATA.− El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se adelantó al lanzamiento de campaña del Presidente Javier Milei y llamó a expresar “el enojo y la indignación” con el gobierno nacional en las elecciones del 7 de septiembre. El discurso estuvo acompañado por la presentación obras y el reparto de 200 bicicletas.

“En las próximas elecciones se juega un partido muy importante: debemos decidir si le ponemos un freno a Milei o si le damos un cheque en blanco para que profundice la motosierra contra la producción y el trabajo”, dijo el Gobernador.

“Necesitamos que el enojo y la indignación contra el ajuste no se expresen solo entre cuatro paredes: debe ser también en las urnas, eligiendo la boleta de Fuerza Patria, que es la única que el 7 de septiembre va a defender los derechos”, manifestó Kicillof, al presentar una obra para mejorar de los accesos a la capital de la provincia.

Kicillof participó junto al intendente de La Plata, Julio Alak, del acto de inauguración de la obra de ensanche y repavimentación sobre un tramo de Diagonal 74, una de las principales vías de acceso a la ciudad en conexión con la autopista Ricardo Balbín, que conecta Buenos Aires y La Plata.

Kicillof y Alak en La Plata antes del acto de Javier Milei

El gobernador y el alcalde local buscaron cercar así el desembarco de La Libertad Avanza que lanzará su campaña bonaerense en el Club Atenas, situado en calle 13 entre 58 y 59 del centro de esta capital.

Kicillof en La Plata Nicolas Aboaf

El gobernador y el intendente dejaron inaugurada una obra que supuso una inversión de $2000 millones, para hacer mejoras del diagonal 74 en el tramo entre las avenidas 32 y 38.

La obra busca facilitar la fluidez en el tránsito y el acceso a la ciudad desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se incorporó un nuevo carril de circulación y otro exclusivo para estacionamiento en ambos sentidos, en tanto que se cambiaron luminarias y se ejecutaron intervenciones hidráulicas y mejoras en veredas y rampas.

Kicillof y Alak inauguraron obras y entregaron bicicletas previo al desembarco de Javier Milei

En el acto, Alak subrayó: “Esta inauguración no es solo una nueva entrada a La Plata: es seguridad, accesibilidad, mejor iluminación y una mayor fluidez en el tránsito”.

“Además, es la muestra de un gobierno municipal que no llegó para recortar derechos, ni para ausentarse de sus responsabilidades: vinimos para invertir, planificar y trabajar para que los vecinos y vecinas tengan la ciudad que se merecen”, señaló.

Alak venció en la última elección al exintendente Julio Garro que fuera luego secretario de Deportes de Javier Milei.

El 7 de septiembre, poco más de 500.000 platenses habilitados para votar en esta sección se expresarán en las urnas.

Luego de la inauguración de las obras, Kicillof y Alak entregaron 200 bicicletas para alumnos del nivel secundario. Las bicicletas son parte de un programa que auspicia el ministerio de Ambiente, a cargo de la camporista Daniela Vilar, para disminuir la contaminación mediante medios de transporte alternativos. La entrega de rodados ya se realizó en decenas de municipios.

En 2023, Kicillof fue cuestionado por repartir netbooks y bicicletas durante la campaña electoral.