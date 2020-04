Coronavirus en la Argentina. Cómo será la cuarentena administrada en Buenos Aires: protocolos, excepciones y controles en las rutas Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

El anuncio del presidente Alberto Fernández de incluir las "salidas recreativas" para todas las personas en esta nueva fase del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio generó sorpresa y cierto malestar en la administración de Axel Kicillof, quien por estas horas negocia con cada intendente la forma en que se podría aplicar la medida.

"Axel está dialogando en este momento con todos los intendentes. Hay dos realidades epidemiológicas muy distintas en la provincia. Estamos trabajando en adaptar las medidas según esa realidad", indicaron a LA NACION altas fuentes de la administración de la provincia de Buenos Aires que se mostraron molestos por la forma en que se comunicó la novedad.

Ante la consulta sobre si se aplicará en todo el distrito, que concentra un tercio de la población del país y que tiene una de las áreas de mayor circulación del coronavirus Covid-19 , respondieron: "Como dijo el Presidente, aglomerados urbanos deben seguir con cuarentena dura y hay bastante coincidencia en eso con los intendentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)".

Sin embargo, desde presidencia habían remarcado anoche a la prensa: "Todas las personas podrán realizar salidas breves [caminatas de máximo 1 hora], a no más de 500 metros de su domicilio, sin utilizar transporte público y cumpliendo con las recomendaciones de distanciamiento e higiene. El permiso de salida rige en todo el país, inclusive para los grupos de riesgo".

Ante esta información, desde la administración de Kicillof respondieron: "Sí, pero Alberto en la entrevista en C5N después de la conferencia aclaró que dependía de cada región determinarlo. Por eso, lo que decida la Provincia va a salir de lo que se hable con los intendentes ".

"Si hubiéramos tenido el decreto antes, no estaríamos enloquecidos hoy viendo cómo resolver", se quejó la fuente, y comparó: "Es entendible para Catamarca, para Formosa, para las provincias que tienen poca circulación. Pero para Buenos Aires es caótico. Incluso para dividir la provincia en zonas de poca circulación del virus y zonas de mucha circulación. Por eso, hay que parar la pelota y esperar un rato. Hoy no está permitido circular. Recién será a partir de mañana y no está definido cómo".

Los intendentes, con dos posturas

"Los intendentes, tanto del conurbano como los del interior, están en contacto con el gobernador desde anoche y aguardando una definición de la Provincia", dijeron a LA NACION desde un partido de la región sanitaria V, conocida como corredor norte, que va desde Vicente López hasta Zárate, y que tiene un tercio de los casos confirmados en tierra bonaerense.

Según indicaron, hasta el momento hay dos posturas bien marcadas. "Los intendentes del interior estarían habilitando las salidas, pero de manera segmentada. Ya sea por género, o terminación del número de documento, por ejemplo. Siempre con mucha prudencia y cuidado. En cambio, entre los intendentes del conurbano está primando la idea de que no haya salidas. De que se mantenga el aislamiento como hasta ahora ya que no estaría la capacidad en los grandes distritos de poder controlar el cumplimiento".

Otro intendente, de la zona sur bonaerense y cercano a Kicillof, también indicó que está a la espera de definiciones por parte de la administración provincial, y remarcó que no se tomará ninguna definición sin el aval de La Plata.

"La regulación es la recomendada por Nación. Obviamente va a depender de la responsabilidad social de los vecinos, vamos a salir a promocionar en niños y adultos como debería ser la salida, con los recaudos durante y al volver de cada salida", explicó un secretario de salud distrital a LA NACION, aunque remarcó: "También dependerá de lo acordado con la Provincia".

En tanto, otros cinco distritos del AMBA que fueron consultados por este medio también dijeron no tener aún en claro de qué forma se podría implementar o si se llegarán a aplicar las "salidas recreativas".

"Están en plenas charlas los intendentes y la gobernación. Espero que en unas horas ya tengamos una definición para poder informar y saber cómo vamos a seguir", dijeron desde otro partido de la zona norte que tiene más de 50 casos positivos hasta la fecha.

En tanto, fuentes sanitarias provinciales dijeron a LA NACION que consideran "difícil" que se pueda aplicar la flexibilización en el conurbano o en aquellos núcleos con más de 500 mil habitantes. "Habrá unos 15 partidos del conurbano donde no se pueda aplicar, también en zonas como Bahía Blanca o de Mar del Plata. Pero aún no está definido", cerraron.