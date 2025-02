El ministro de Seguridad de Kicillof aseguró que no hay zonas liberadas en la Provincia y cargó contra la Justicia

Este jueves habló el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, a dos días del crimen de Kim Gómez, la niña de siete años que fue asesinada durante un robo en la ciudad de La Plata por parte de dos delincuentes menores de edad. Crítico del Gobierno nacional -al que le achacó un recorte presupuestario-, el funcionario de Axel Kicillof aseguró que no hay zonas liberadas en el distrito y cargó contra la Justicia por la liberación de los agresores.

“Los datos están auditados, la baja de homicidios es clara. La situación no es desoladora porque hay menos homicidios que antes. Hay una situación que mejoró respecto a años anteriores. Si nos detenemos a mirar cada hecho, la situación es desoladora”, expresó Alonso esta mañana en diálogo con Radio con Vos.

Tras ello, sumó: “Lo que creo es que hay un sesgo que está profundamente relacionado con lo electoral y de distracción de la opinión pública de lo que está pasando en otras situaciones, porque cada vez que [el presidente Javier] Milei tiene un problema, explota la situación de la inseguridad. No podemos ser ingenuos. Hay periodistas que se dedican a instalar una discusión que es dramática y que se aprovechan del dolor de las víctimas”.

No es la primera vez que Alonso culpa a Milei por los hechos de inseguridad en la Provincia. A principios de febrero dijo que el ajuste fiscal de diciembre de 2023 generó un aumento del 7% en los delitos.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso Enrique García Medina

“Los resultados que estamos teniendo son mejores, por eso no es desolador. El desprecio por la vida que muestran estos pibes, el desprecio que muestra la fiscal que lo liberó, lo que pasó en Vicente López, ¿todo eso vos crees que el Ministerio de Seguridad lo puede resolver? Hay causas profundas que tienen que ver con la vida en sociedad, valores, educación, con el modelo económico. La policía hace un trabajo serio, no hay zonas liberadas, los patrulleros tienen GPS, tenemos que recorrer 600.000 cruces de calles, invertimos un montón de plata”, indicó luego Alonso sobre el problema de la inseguridad.

En esa línea, culpó al Gobierno nacional en medio de la pelea por el presupuesto, que data de el inicio de la gestión de Milei, cuando comenzó a realizar recortes a las provincias, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y las transferencias discrecionales en el marco de un plan de fuerte ajuste fiscal. “El año pasado nos sacaron $750.000 millones, dinero con el que se financiaba la política de seguridad. [La ministra de Seguridad, Patricia] Bullrich me pidió por nota mandar patrulleros a Rosario por 90 días. Una senadora provincial me inició una causa penal y el Presidente le da like y le da retuit; esto es un desquicio. Hay un Gobierno nacional que genera esta situación de desolación, porque hay una agenda que se construye en redes y televisión y tenés una realidad que es cruel”, aseveró el ministro.

Sobre el presupuesto en seguridad había hablado Kicillof este mes, cuando aseguró que Nación le “robó” a la Provincia $700 mil millones, que equivalen, según él, a 10.000 patrulleros.

Sobre el crimen de Kim

En otro tramo de la entrevista, Alonso se refirió al crimen de Kim Gómez en La Plata y cargó contra la Justicia. “Estamos acompañando a la familia. Hicimos un esfuerzo enorme con la fiscal que estaba a cargo del caso cuando se produjo el robo. Hubo un compromiso enorme de la Policía con un gran despliegue nos permitió detener a los ladrones a las tres horas y que no se puedan escapar”, indicó el ministro bonaerense.

Luego, calificó como “lamentable” que la Justicia haya liberado a uno de los dos ladrones en un intento de hurto anterior. Además, explicó el protocolo con los menores que cometen delitos. “El año pasado aprehendimos 5700 menores. Cuando llegamos no había ningún registro de nada, se hizo un trabajo muy importante. Cada vez que un menor es aprehendido hay un equipo de policías que elabora un acta con todos los hechos de los que participó y se hace un informe socioambiental de la familia. Se les informa a todos, a la fiscal, al organismo provincial de niñez y al local. El fiscal puede decidir dos cosas: enviarlo a un instituto cerrado de menores o devolverlo a sus padres”, contó.

Kim Gómez es el nombre de la menor de 7 años que murió durante el robo

Y sumó: “Lo primero que tenemos que entender es que cuando pasan estas cosas queda claro que hay un montón de actores. La prevención no es algo que vaya a resolver la Policía. Esta es la realidad cotidiana. Hay mucha hipocresía en el debate público de este tema, en cómo se aborda la inseguridad y la situación en el Conurbano. Todo se discute sin contexto histórico, sin pensar de dónde venimos, a dónde vamos”.

Alonso sostuvo que el “principal drama” que causa la inseguridad es el consumo de drogas. Y es que el ministro dijo que el padre de uno de los delincuentes del caso de Kim aseguró que su hijo robaba para consumir drogas. “Eso no empezó ayer, es algo que ocurre y hay que ver cómo trabajamos. La Provincia invierte mucho dinero en salud mental y adicciones, es muy difícil llegar a los barrios populares. Si la persona no se quiere tratar, es muy difícil que se pueda resolver. Ahí arrancamos con el problema”.

También expresó que “no se valoran los resultados” respecto a los índices de inseguridad y que “se redujeron los homicidios significativamente”. “Kicillof es el gobernador con menos homicidios dolosos, eso no es casualidad ni arte de magia. Si vas a llamar a cada víctima, es obvio, le robaron, está mal. No podemos construir una política de Estado desde la emoción de las víctimas”, cerró Alonso.

El crimen de la niña en La Plata ocurrió cuando la menor estaba esperando en el interior del auto de su madre mientras ella compraba en un supermercado. En ese momento, dos asaltantes menores de edad se subieron al vehículo y se dieron a la fuga. Ella murió durante la huida. Según informaron a este medio fuentes oficiales, el robo del Fiat Palio color rojo sucedió alrededor de las 22 del martes, frente al comercio que se ubica entre las calles 72 y 24. Fue perpetrado por dos menores de edad, de 14 y 17 años, que luego fueron detenidos.

LA NACION