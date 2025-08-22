Axel Kicillof se reunió con la delegación de autoridades chilenas por los incidentes en Avellaneda y anunció un grupo de seguimiento

A raíz de los incidentes que se produjeron en la noche del miércoles entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió con la delegación de autoridades chilenas que visitó la Argentina en el marco de las investigaciones por heridos y detenidos. Además anunció la conformación de un grupo de seguimiento integrado por ambos países.

“Nos reunimos con la delegación de autoridades del gobierno de la vecina República de Chile, encabezada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el embajador José Antonio Viera Gallo, para intercambiar información acerca de los hechos de público conocimiento", expresó Kicillof en sus redes sociales.

El gobernador comentó que, durante la reunión, autoridades de ambos países repasaron la situación de los ciudadanos chilenos que resultaron heridos y de quienes fueron detenidos producto de los incidentes ocurridos durante el partido.

Acto seguido, Kicillof anunció la conformación de un grupo de seguimiento para “agilizar el intercambio de información en torno a la evolución en el estado de salud de las personas que continúan internadas y fueron atendidas por el sistema público bonaerense”. También se encargará de la situación procesal de quienes aun permanecen detenidos. “La investigación sobre los hechos ocurridos seguirá su curso en sede judicial”, agregó el funcionario.

“Ambos gobiernos condenamos cualquier tipo de violencia en espectáculos deportivos y nos comprometemos a establecer mecanismos de cooperación en materia de justicia y seguridad”, cerró Kicillof.

La reunión se dio en un contexto de acusaciones cruzadas entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad Nacional. La titular de la cartera, Patricia Bullrich, responsabilizó a Kicillof por los incidentes en el partido. Planteó que lo ocurrido fue “una tragedia” y dijo que la gestión bonaerense “dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden”.

Las acusaciones siguieron, con denuncias de connivencia entre el gobierno local y los barras. “El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”, apuntó la ministra mileísta.

En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le respondió a la ministra minutos después y afirmó: “Bullrich siempre miente. Nuevamente, en modo campaña, la ministra y candidata miente. Conmebol y FIFA determinan desde hace años los partidos con hinchadas visitantes. Desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento“.

El ministro bonaerense detalló que la seguridad dentro de los estadios depende “solamente del organizador del partido”, por lo que responsabilizó directamente a Independiente y a la Conmebol. Alonso cerró el mensaje con una ironía: “Tantos años cerca de su amigo Mauricio Macri (autoridad de FIFA) la autorizan para consultarle sobre protocolos y medidas que evidentemente desconoce”.