José Mayans tildó de “tonta y estúpida” a Virginia Gallardo y la candidata a diputada por LLA salió al cruce

El líder del bloque de Unión por la Patria (UxP) en el Senado, José Mayans, calificó de “tonta y estúpida” a la candidata a diputada por La Libertad Avanza (LLA) Virginia Gallardo, y recibió una dura réplica en X.

Sus declaraciones tuvieron lugar durante la sesión en la que se debatía un paquete de decretos firmados por el Poder Ejecutivo e impulsados por Federico Sturzenneger, de los cuales cinco fueron rechazados por la Cámara alta.

El intercambio se inserta en la discusión sobre los ingresos de los legisladores. Tras la aprobación de un aumento salarial, mitad de los senadores pasarán a percibir desde diciembre un ingreso bruto de $10.216.000. De ese monto, deberán tributar un 35% en concepto de Ganancias, lo que dejará un monto neto de $6,6 millones.

En ese marco, Mayans tomó la palabra y defendió los sueldos del Congreso frente a las críticas del presidente Javier Milei: “Ganamos menos que un juez de primera instancia. Y el Presidente dice por todas partes que ganamos $10 millones. Nunca ganamos esa plata. Es un mentiroso. Dice ‘miren a esos lo que ganan’”.

José Mayans tildó de “tonta y estúpida” a Virginia Gallardo y la candidata a diputada oficialista salió al cruce

A continuación, apuntó directamente contra Gallardo: “Le digo a la tonta esta… Si cree que va a venir acá a ganar 10 millones… ¿Cómo es que se llama la chica esta, la actriz esta...? La Victoria Gallardo (sic)… Habla mal de los políticos porque dice que le enseñó Milei... Perdón. Virginia Gallardo, que es de Corrientes”.

Y agregó: “Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar nueve millones. Es una tonta y estúpida. Si cree que puede venir acá para ganar esa plata, acá no se gana esa plata. Se comió la mentira del Presidente”.

Mayans hacía alusión a las declaraciones que Gallardo había realizado en mayo durante el programa de Mirtha Legrand. Allí, en un cruce con Elisa Carrió, cuestionó los salarios parlamentarios al afirmar: “[Los senadores] ganan nueve millones de pesos, trabajan menos que cualquiera de nosotros ¿y encima se venden?”.

Particular cruce entre Virginia Gallardo y Lilita Carrió

Las expresiones del senador formoseño no tardaron en recibir respuesta. Horas después, Gallardo utilizó la red social X para replicar sus dichos y defenderse de los agravios: “Más tonto y estúpido Sr. Mayans es no saber que soy candidata a diputada y no a senador, así que no tendrá el gusto de tenerme como compañera”.

“Aparte de quedarse con un recorte que iba direccionado a los misioneros que cambiaron su voto por Ficha Limpia ni más ni menos. Pero tiene razón. No ganan ese dinero. Van a ganar más”, dijo y redobló la apuesta.

La aspirante a una banca en el Congreso también defendió la veracidad de la información que citó en televisión: “Esa información no me la da Milei, sino los medios más prestigiosos donde me informo a diario”.

Y completó: “Ah, por último quería felicitarlo por la educación que maneja en su léxico tratando así a una mujer que podría ser su hija... Después me mandan a estudiar a mí”. El mensaje cerró con la consigna “dolor país”.

El posteo de Virginia Gallardo en respuesta a los dichos de José Mayans

El principal beneficiado por el aumento será el bloque kirchnerista de Unión por la Patria, que conduce José Mayans (Formosa), ya que la mayoría de sus 34 senadores rechazó la propuesta de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que en junio último emitió una resolución que le permite a los legisladores renunciar a los aumentos automáticos de sus ingresos provocado por los acuerdos salariales de los trabajadores del Congreso.

Solo dos senadores kirchneristas no recibirán el aumento: Alicia Kirchner(Santa Cruz), que cuando asumió la banca renunció a cobrar dieta y percibe sólo su jubilación; y el riojano Fernando Rejal, que fue el único miembro de la bancada de Unión por la Patria que aceptó la propuesta de la presidenta de la Cámara alta.