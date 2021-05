Axel Kicillof, sobre las escuelas: “Todos los lugares contagian”

Convencido de que las restricciones aplicadas por el gobierno nacional para contener la segunda ola de coronavirus funcionan, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió dichas medidas al asegurar que “se aplican en todo el planeta”. En cuanto a la escolaridad, dijo que a él también le duele “cerrar la presencialidad”, pero aseguró que “todos los lugares contagian”.

“A mí no me pueden venir a decir que la educación nos interesa o no, menos lo voy a permitir de una fuerza política que se dedicó a destruir la educación”, sostuvo, en diálogo con Radio 10, en una alusión a los socios de Juntos por el Cambio.

“Los bonaerenses tenemos otra idea de cómo es el tema y el cuidado de la salud, no estamos haciendo política con eso”, expresó el gobernador, quien detalló que hay 100 municipios del interior de la Provincia que aún mantienen la asistencia en las aulas, lo que representa “30% más que toda la Capital”.

Luego de la reticencia inicial, la aplicación de un sistema bimodal en los colegios secundarios de la Ciudad -para la segunda etapa de las restricciones, que se extienden hasta el 21 de mayo- fue para Kicillof un reconocimiento de parte del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “del efecto que tiene cualquier actividad que hace que la gente se junte”.

Dijo, también, que aguarda otra postura de la oposición para cuando deba renovarse el decreto de necesidad y urgencia vigente. “Espero que con la experiencia que hay entren en razón, a todos nos duele cerrar la presencialidad”, admitió.

El mandatario bonaerense indicó que “las restricciones están funcionando, a pesar de la resistencia de Juntos por el Cambio” y, además, defendió la “ley pandemia” que el presidente Alberto Fernández giró al Congreso con el fin de establecer criterios objetivos para tomar las decisiones sanitarias.

“Está en discusión una ley que dice lo que están haciendo todos los países del mundo: cuando suben los contagios, deben aplicarse mayores restricciones. Es odioso y fastidioso, pero es inevitable”, comentó Kicillof sobre un proyecto que no cuenta con el aval de la oposición, donde aseguran que el Presidente pretende “superpoderes” .

El caso Almeyda

El gobernador también se refirió a la polémica que se abrió con el exjugador de River, Matías Almeyda, quien había ofrecido comprar vacunas contra el coronavirus para su ciudad natal, Azul, pero se quejó porque no lo dejaron hacerlo.

Esta semana, el gobernador le había pedido al exfutbolista “ver las leyes de la Argentina y de todos los países del mundo”, pero hoy volvió a referirse al tema en otros términos y dijo que se quiso “politizar una iniciativa”.

“Hablé con él y me pasó un contacto de alguien que se le acercó diciéndole que tenía disponibilidad de vacunas. Le dije lo que hacemos ante cada una de estas situaciones, que es entablar el contacto y ver si es real, si es que la vacunas están disponibles”, contó el gobernador.

“[Almeyda] mostró su disposición a colaborar con la compra de vacunas, un gesto muy valorable, me dijo que lo que no quería era ser utilizado políticamente, quería dar una mano, vamos a ver si camina esa línea. Le dije que se quede tranquilo, que estamos trabajando con todos los proveedores”, relató Kicillof y cerró: “Bienvenido lo que se pueda hacer”.

