Axel Kicillof sostiene a Sergio Berni pese a que Cristina Kirchner le marcó la cancha por los excesos en los operativos

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof sostiene en su cargo al ministro de Seguridad, Sergio Berni, pese a las críticas públicas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre los excesos en el accionar del funcionario, que se autodefine “soldado de Cristina”.

Kicillof no pretende desplazar a Berni en el inicio de una campaña electoral. Habría una razón: no tiene otro nombre para ocupar el puesto más caliente en el gabinete de la provincia de Buenos Aires. “Totalmente confirmado en su puesto”, se informó hoy desde la Casa de Gobierno. " Todas las actuaciones se revisan permanentemente, pero no está en duda la continuidad de Berni”, se enfatizó ante la consulta de LA NACION.

Hay otros motivos subyacente: sacar a Berni hoy sería dejar expuesto a Kicillof, sin escudo ante la ola de violencia que se gesta en el Gran Buenos Aires y ante los cuestionamientos que lanzan sus adversarios.

Berni, con su perfil alto y su protagonismo en el territorio es ante todo un pararrayos que ataja y atrae las descargas dirigidas, en última instancia, hacia el gobernador. Incluso de las críticas que llegan desde sectores sociales históricamente aliados al peronismo.

El mensaje de Cristina Kirchner el jueves pasado, tras los operativos para detener a la persona que trompeó a Berni mientras colectiveros protestaban por el crimen del chofer Daniel Barrientos, estaban dirigidas a contener a esa masa de trabajadores que fueron votantes del peronismo y que enfurecidos por un crimen casi linchan al ministro de Seguridad: “Era necesario la magnitud del operativo y el tratamiento que se dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su búnker?, escribió la vicepresidenta en las redes sociales.

Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA.

Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 6, 2023

En el entorno de Kicillof afirman que los propios colectiveros pidieron un operativo de magnitud para detener a los agresores de Berni, ante la sospecha de ser personas infiltradas entre los trabajadores manifestantes movilizados por el dolor del homicidio de Barrientos.

Kicillof sostiene a Berni, pero fiel a su costumbre le dará un segundo plano hasta que vuelva a necesitarlo como escudo. “No voy a renunciar. Prefiero que me rompan la cabeza por trabajar a que me hagan fiestas”, dijo hoy el ministro de Seguridad en Canal 9.

El ministro de Seguridad aseguró tras el episodio de violencia que Cristina fue la primera que lo llamó y se solidarizó por la trompada recibida por parte de colectiveros. No volvió a hablar de la vicepresidenta luego del contrapunto por el operativo para detener a los agresores. La vicepresidenta le marcó la cancha a uno de sus soldados más díscolo.

Berni tomó nota del embate. Sabe que si Cristina lo pide, Kicillof no tendrá más remedio que expulsarlo. Actuó rápido: “Si alguien creyó que hubo excesos pido disculpas”, dijo en un mensaje que tuvo como destinataria principal a la vicepresidenta.

El ministro de Seguridad no será reemplazado en el corto plazo porque aún es útil no solo en el territorio dinamitado por la inseguridad. Los operativos se pueden revisar, pero Berni se queda, se repitió hoy en la Gobernación. Berni es aún es útil en otra pulseada: la que Cristina Kirchner sostiene con el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Los cacheos en la recorrida de la línea 620; hubo quejas de los pasajeros Ricardo Pristupluk

Berni se plantó en público ante Fernández sin titubear para exigir el regreso del plan Centinela dispuesto durante la última presidencia de Cristina Kirchner (2011-2015), cuando él ocupaba el cargo de secretario de Seguridad de la Nación. Berni desconoce al actual ministro nacional, Aníbal Fernández, quien hoy cuestionó los cacheos a los pasajeros en el conurbano.

En el ministerio de Seguridad a cargo de Aníbal Fernández se quejaron. “La Nación ya envió 2000 gendarmes a provincia y si aún no envió más es porque Berni exige estar a cargo de todo el desplazamiento en territorio provincial”, dijeron.

Si bien Kicillof lo sostiene, por lo bajo resuenan algunas críticas al funcionario que ordenó un inmenso operativo en la General Paz. “Berni hizo su show. Y no midió cómo podría reaccionar una masa de gente dolida por un homicidio”, dijo una persona que accedió al gobernador Kicillof en las últimas horas. “Pero Axel lo respaldó y le agradeció cuando llegó a La Plata”, relató la misma fuente.

En la gobernación hubo una reunión a puertas cerradas este lunes para evaluar los pasos a seguir: se resolvió que Berni no se corra y ataje el malestar de las víctima del descontento social. En tanto, el gobernador se mostrará hoy junto el ministro de Transporte, Jorge D’ Onofrio, y se reunirá con los empresarios a cargo de las flotas de colectivos. Buscarán reforzar la seguridad en las unidades.