Axel Kicillof sugirió que la renuncia de Espert pudo haber sido una decisión de Trump: “Es el nuevo jefe de campaña de Milei”

Axel Kicillof sostuvo que “Trump es el nuevo jefe de campaña de Milei”. En ese marco, insinuó que la renuncia de José Luis Espert pudo haber sido una decisión tomada por el gobierno estadounidense. El señalamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires se da a la espera del apoyo económico que el presidente republicano prometió brindarle a la gestión de Javier Milei y en el marco de una jornada en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo fueron recibidos por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Además de señalar la injerencia de Estados Unidos, el gobernador señaló, en diálogo con C5N, las motivaciones de la decisión de correr a Espert de su rol como candidato: “No lo bajan por el juicio en Estados Unidos, por los US$200.000, por los vuelos en avión ni por las mentiras que dijo Espert. Lo bajan porque electoralmente no le está garpando”.

Axel Kicillof sostuvo que el presidente Javier Milei "no entendió nada" del mensaje que brindó la sociedad bonaerense en las últimas elecciones de la provincia de Buenos Aires

Por otra parte, Kicillof sostuvo que la quita de retenciones que se realizó recientemente se trató de una “estafa” comparable con el caso de $LIBRA. “Lo que hizo fue arreglar con las grandes exportadoras de granos un ingreso de divisas y lo trató de camuflar como un beneficio para el campo. Lo que hizo fue dejar a todos los productores afuera de un negocio", dijo.

“El tiempo de eso se acortó porque, en Estados Unidos, los productores de soja le dijeron a Bessent o a Trump que eso los perjudica. Ahora las decisiones sobre la política tributaria se toman en Washington, y todavía no pusieron un mango", afirmó el gobernador.

En cuanto al saldo del revés electoral que recibió el Gobierno en la provincia de Buenos Aires, Kicillof señaló que Milei “perdió por 14 puntos y no entendió nada, no escuchó nada. Y en lugar de hacer la autocrítica que se planteó, profundiza".

Diego Santilli fue elegido por Javier Milei para reemplazar a Espert como primer candidato en la provincia de Buenos Aires. Camila Godoy

Otro de los debates que seguirán presentes durante los próximos días es el de quién corresponde que pase a ocupar el lugar de la primera candidatura de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert. Del lado del gobierno, Javier Milei eligió a Diego Santilli para encabezar la boleta de La Libertad Avanza. Sin embargo, desde la oposición sostienen que Karen Reichardt debe ser quien ocupe ese lugar. “Son todos lo mismo: muchos candidatos, el mismo proyecto. Todos van a bancar a Milei y ahora al manejo de Estados Unidos", opinó.

“¿Con qué cara va a ir cualquiera de estos a caminar la provincia de Buenos Aires? Han votado en contra de los ATN de las provincias, contra las universidades, en contra de los jubilados, las personas con discapacidad. Acá el problema es de modelo económico y el daño que se está haciendo", sostuvo. Además, pronosticó: “En el caso de continuar esta política económica, nos esperan situaciones cada vez más complejas”.