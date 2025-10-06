Caputo se reunió con Bessent para avanzar en el auxilio financiero del Tesoro

WASHINGTON.- En medio de la expectativa por las tratativas con Estados Unidos para avanzar en un auxilio financiero a la Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo fueron recibidos por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien señaló que continuarán con las “discusiones productivas sobre las diversas opciones” para la asistencia al país.

“Me complace dar la bienvenida a Caputo y a la delegación argentina al Departamento del Tesoro. Durante su estadía aquí en Washington continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de la Argentina”, escribió Bessent en su cuenta de X. El funcionario evitó dar detalles sobre las medidas concretas para respaldar a la administración de Javier Milei.

En su tercer día en Washington, el equipo económico liderado por Caputo volvió a mantener el hermetismo sobre sus reuniones y tratativas en esta capital que apuntan a avanzar con el auxilio financiero del Departamento del Tesoro para calmar a los mercados a medida que se acercan las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Como se esperaba, quien dio la primera información oficial sobre los encuentros fue el propio Bessent, uno de los funcionarios más influyentes del gobierno de Donald Trump y que se ha convertido en interlocutor clave para el Gobierno.

El subsecretario del Tesoro, Michael Kaplan, es otro de los funcionarios más involucrados en las negociaciones con el Palacio de Hacienda, aunque no se informó si también participó del encuentro en la sede del Tesoro, ubicada al lado de la Casa Blanca.

El equipo económico -además de Caputo integrado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili- había dejado apenas pasado el mediodía el hotel en el que se hospeda en Washington para encuentros que habían evitado especificar.

Dentro de las opciones que maneja el Departamento del Tesoro, hechas públicas por Bessent, la semana pasada el secretario hizo hincapié en la línea de swap, estipulada en US$20.000 millones. “Les estamos dando un swap; no estamos poniendo dinero en la Argentina”, había recalcado en una entrevista televisiva.

Sin embargo, la frase de hoy en su tuit sobre las “diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas” para apoyar a la Argentina volvió a poner el eje en las otras herramientas del Tesoro que Bessent había puesto sobre la mesa inicialmente.

En su primera comunicación sobre las tratativas con el Gobierno, Bessent había dicho que el Tesoro además estaba listo para comprar bonos argentinos en dólares y que también estaba preparado para otorgar un “importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria” y comprar deuda gubernamental primaria o secundaria.

Respecto a al hermetismo con el que se maneja el viaje del equipo económico en Washington, Milei había dicho el domingo en una entrevista en LN+ que “solamente” anunciarían “cosas concretas”.

“Conozco la lógica del equipo económico y son híper herméticos”, señaló el mandatario, que destacó las labores de Bessent y de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

La jefa del FMI, que en los últimos días mantuvo diálogo con Bessent sobre la situación argentina, ya se encuentra de regreso en Washington tras una visita a Kuwait. Este lunes Georgieva dio la bienvenida de su nuevo número dos, Dan Katz, exjefe de gabinete del Departamento del Tesoro estadounidense, que reemplazará a Gita Gopinath.

“Nos complace dar la bienvenida a Dan Katz al FMI como nuestro nuevo primer subdirector gerente. Dan aporta un profundo conocimiento y una dedicación al servicio público, un activo fundamental para nuestra misión. Esperamos trabajar juntos para servir a nuestros miembros”, escribió la directora gerente en X.

Más allá de los anuncios de Bessent con fuertes señales de respaldo al Gobierno, el FMI se ha mostrado muy activo en este plan de ayuda norteamericana a la Argentina. El viernes, Georgieva dijo que había conversado con el secretario del Tesoro “sobre los amplios planes de asistencia financiera de Estados Unidos”, incluyendo el “uso de las tenencias norteamericanas de derechos especiales de giro [DEG]“, un activo de reserva internacional creado por el Fondo.

Según analistas, es una de las alternativas posibles en el menú de instrumentos que tiene el Tesoro, que incluso podría otorgar un swap con sus recursos en DEG.