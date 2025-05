Axel Kicillof vuelve a pedir autorización para tomar deuda, tras fracasar a fines de 2024

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió este miércoles un proyecto al Senado bonaerense para intentar que se lo autorice a tomar deuda por hasta el equivalente a US$1045 millones, un objetivo que no consiguió a fines de 2024, cuando no se aprobó el presupuesto provincial.

La iniciativa también incluye la emisión de Letras del Tesoro por hasta el equivalente a US$250 millones, la creación de un fondo para inversiones de los municipios y la declaración de emergencias en materia penitenciaria, de seguridad pública, de infraestructura, de hábitat, de vivienda, de servicios públicos y energética. Se propone también suspender el cobro de deudas a municipios por fondos como el del Covid, punto que esta tarde se tratará en un proyecto aparte en la Cámara de Diputados impulsado por la oposición y el sector de Unión por la Patria alineado con Cristina Kirchner, pero rechazado por el kicillofismo.

En diciembre de 2024, el gobernador no había logrado que su proyecto de presupuesto y de endeudamiento fueran aprobados en la Legislatura. La oposición no lo apoyó, pero también se comenzaron a filtrar en la Legislatura las consecuencias de la interna peronista. Cristina Kirchner pidió, a fines de enero y desde sus vacaciones en Monte Hermoso, que se le aprobara el presupuesto a Kicillof. El pedido de la expresidenta prosperó y el gobierno provincial funciona con el presupuesto de 2024 prorrogado.

Fuentes cercanas al gobernador señalaron a LA NACION que la insistencia ahora con el pedido de endeudamiento se debe a que consideran que la discusión por las fechas y plazos de las elecciones está encaminada y porque “era lo que se había consensuado con las autoridades de las cámaras y de ambos bloques [de Unión por la Patria]”.

En el proyecto, se solicita autorización legislativa para tomar créditos para el pago de deudas y regularizar atrasos de Tesorería, entre otros fines. También, se busca el acuerdo de las cámaras para emitir Letras del Tesoro por un equivalente hasta US$250 millones. Según el texto presentado, el 8% de los fondos que se recauden por las operaciones de financiamiento se destinará a la conformación de un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal.

“Esperamos contar con los consensos necesarios, dado que la ley, además de otorgar un alivio a los municipios con la devolución de deudas a la Provincia, propone distribuir equitativamente entre los municipios parte de los fondos que se capten en las colocaciones de deudas, de tal manera que los gobiernos locales cuenten también con herramientas adicionales de financiamiento para afrontar esta situación”, indicaron a LA NACION desde el gobierno bonaerense.

La iniciativa que envió Kicillof al Senado prevé suspender hasta el 31 de diciembre el cobro de deudas de los municipios con la Provincia por el Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal (conocido como “Fondo Covid”) y por el Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios. Esta tarde, desde las 14, la Cámara de Diputados provincial votará un proyecto de condonación de esas deudas, que tiene respaldo opositor y del sector cristinista (y massista) del bloque de Unión por la Patria; el kicillofismo, en cambio, lo rechaza.

Verónica Magario, vicegobernadora bonaerense y presidenta del Senado provincial Ignacio Amiconi - LA NACION

En las filas legislativas del gobernador, consideraron que el proyecto enviado al Senado es superador a la condonación de deudas que se debatirá en Diputados hoy. “Es un planteo serio y con sentido de futuro, no un parche chicanero”, afirmó una fuente kicillofista en la previa de la sesión. No obstante, la fuente consultada no adelantó si los 11 diputados que responden al gobernador votarán en contra del proyecto: “Vamos a ver qué decide responder la mayoría opositora”.

El gobernador incluyó en su iniciativa de solicitud de endeudamiento la creación de 2249 nuevos cargos (1500, para el Servicio Penitenciario; 489, para el Poder Judicial, y 260, para el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia) y 5000 horas cátedra para “el nuevo régimen académico secundario”.