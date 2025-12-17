Balance vs. expectativas: el 58% de los argentinos juzga que al país le fue mal en 2025, pero el 62% cree en un 2026 mejor

A dos semanas de que concluya el año, un sondeo relevó el humor social y las percepciones de los argentinos sobre su situación personal y el panorama nacional en 2025. Según los resultados del estudio, mientras que más de la mitad de los encuestados realizó un balance positivo de su año en términos personales, a nivel nacional predomina un mayor pesimismo: solo el 42% cree que al país le fue bien en ese mismo período, mientras el 35% juzgó que fue un año malo y para un 23% fue muy malo.

Los datos surgen de una encuesta online a 1000 personas realizada por la consultora Opinaia, que lanzó el índice Balance Integral del Año (BIDA). Se trata de una herramienta con la que la firma a cargo de Valentín Nabel buscará medir las percepciones de los argentinos en materia de bienestar, salud y economía, entre otros ejes de la vida cotidiana.

El estudio muestra un año moderado −con un índice de balance anual de 45,5 puntos− si se tienen en cuenta todos los aspectos anteriormente citados. El mayor optimismo se concentró entre los sectores más jóvenes, de entre 16 y 25 años (BIDA de 51,3) y de ingresos altos (48). Dicho balance, sin embargo, encuentra matices se si compara la percepción en términos personales con la evaluación a nivel país.

Índice Balance Integral del Año (BIDA), elaborado por la consultora Opinaia, para el año 2025 Opinaia consultores

En este sentido, el relevamiento sugiere que el 55% tiene una opinión positiva respecto de su año en términos personales. Mantienen una percepción similar respecto de la situación de sus allegados: el 52% cree que la experiencia de sus familias, amigos y seres queridos fue “buena” o “muy buena” en los últimos 12 meses. Es un optimismo que contrasta con la impresión respecto del desempeño del país. En ese aspecto, la proporción de personas que hicieron un balance positivo cae el 41%.

La brecha podría explicarse en buena medida por la satisfacción que exhiben los argentinos con algunos aspectos de su vida privada como su salud −el 73% se muestra conforme con su situación particular en 2025− o la cantidad de tiempo compartido con seres queridos.

Incluso en materia económica −donde predomina una mirada más pesimista en todos los niveles− la percepción sobre las finanzas personales es mejor que la de la macro: mientras que el 66% cree que a la economía del país le fue “mal” o “muy mal”, las valoraciones negativas caen al 61% en términos personales.

Tal diferencia, sin embargo, no oculta las dificultades de los argentinos para cuidar su microeconomía en el último año. Según el relevamiento de Opinaia, el 69% de los encuestados restringió consumos que valoraba y solo el 41% tuvo algún tipo de capacidad de ahorro. “La economía aparece así como el principal factor problemático de este 2025″, señala el informe.

Según una encuesta de la consultora Opinaia, el 59% de los argentinos no pudo ahorrar en 2025 Opinaia Consultores

Los desafíos señalados no opacan, de todos modos, las expectativas para 2026. Según señalan los resultados del estudio, el 57% de los argentinos se muestra optimista respecto del futuro de su economía personal en los próximos 12 meses: el 31% cree que le irá mejor que este año, mientras que el otro 26% cree que su situación se mantendrá estable.

Esas perspectivas favorables también alcanzan al país. El 62% de los encuestados considera que el año será positivo para la Argentina −alrededor de un 20% más que este año−, lo que marca un clima general de esperanza y a la expectativa de una recuperación.

De acuerdo a Valentín Nabel, director de la consultora a cargo del estudio, estas cifras evidencian una mayor expectativa por la estabilidad macroeconómica: “Lo que está diciendo la gente es que se va a ordenar la macro, pero no tanto la micro”, aseguró a LA NACION.

El resultado de los últimos comicios nacionales pudo haber influido en la construcción de tales perspectivas. “Acá hay un gobierno que dice ‘yo voy a hacer reformas grandes’ y gente que dice ‘sí, por favor, hacelas’, entonces que le haya ido bien [al oficialismo] genera expectativas renovadas”, explicó Nabel.

El presidente Javier Milei celebra el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones nacionales del 26 de octubre en el búnker del oficialismo Soledad Aznarez - LA NACION

En las elecciones del 26 de octubre, La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional con el 40,7% de los votos e incluso ganó en la provincia de Buenos Aires, donde, en los comicios locales del 7 de septiembre, había caído ante Fuerza Patria por una diferencia de alrededor de 13 puntos.

Ese resultado −sumado al pase de algunos legisladores de Pro, cercanos a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich− le valió para quedarse con la primera minoría en Diputados (95 diputados), lo que le concedió mayor peso en el Congreso y lo dejó mejor posicionado para sancionar proyectos ambiciosos como las reformas laboral y tributaria. Es un blindaje que podría haber motivado, al menos de manera parcial, una mejora en las expectativas.