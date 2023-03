Balearon el auto de una concejal de Santa Cruz y reclaman la intervención del gobierno de Alicia Kirchner

escuchar

EL CALAFATE.– Dos de cuatro disparos impactaron contra el auto de una concejal de Pico Truncado mientras se encontraba estacionado en una casa del Barrio Malvinas de esa localidad. “Quiero creer que fue al azar”, aseguró la edil Soledad Cañumil, quien radicó la denuncia y espera todavía los resultados de la pericias.

Cañumil pertenece a Somos Energía para Renovar Santa Cruz (SER), el partido fundado por el sindicalista petrolero y hoy diputado nacional Claudio Vidal, quien en un duro comunicado repudió el hecho, pidió que la gobernadora Alicia Kirchner garantice la seguridad de la concejal y que el poder judicial esclarezca el hecho a la brevedad.

Diputado nacional por Santa Cruz Claudio Vidal, durante una recorrida en la proveeduría del sindicato petrolero. Facebook

El hecho ocurrió el domingo por la noche, el auto estaba vacío y fueron cuatro los disparos, según se pudo reconstruir a partir de testimonios. De los cuatro disparos, uno ingresó por la luneta e impactó entre las dos puertas del lado del conductor y el otro en una puerta trasera. En tanto, se encontraron restos plomizos junto al auto y no se localizó el impacto del cuarto disparo. El resto de los autos que estaban en la misma cuadra no sufrieron daños.

De las primeras investigaciones policiales y a partir de la reconstrucción de testigos, surgió que el arma utilizada podría tratarse de un revolver, pero aún no se pudo determinar el calibre. En tanto que estiman que los disparos fueron efectuados a dos metros de distancia del vehículo. Según la concejal, su auto no tienen identificación partidaria, pero se trata de un modelo único en la ciudad.

Uno de los impactos de bala del concejal Facebook

“Este tipo de hechos no nos van a atemorizar, no nos van a detener las amenazas ni los ataques sufridos, sabemos lo que hacemos y la importancia que tiene el no claudicar en nuestras convicciones. Seguiremos enfrentando las injusticias que padece la comunidad y denunciando a todos aquellos que hacen mal las cosas”, aseguró Vidal a través de un comunicado en el que le dio un fuerte respaldo a Cañumil, a quien calificó como una “luchadora política”.

Por su parte, la concejal que ayer participó de la sesión inaugural en el Concejo Deliberante de Pico Truncado fue cauta en sus declaraciones y aseguró no saber a qué se debió el ataque. “ Quiero creer que fue al azar, algo así, con tiros es la primera vez que me pasa , una está acostumbrada a la violencia en las redes, pero no sé qué pasó, y no tengo problemas con nadie”, afirmó en diálogo telefónico con LA NACION.

La concejal sí hizo referencia al aumento de los hechos de violencia en la localidad en los últimos meses y destacó el incremento de casos policiales con uso de armas en la localidad. Durante la denuncia policial estuvo acompañada por un diputado de su partido y también recibió el apoyo del intendente Osvaldo Maimó, del Frente de Todos. Sin embargo, el gobierno de Alicia Kirchner hasta hoy no se refirió públicamente al ataque.

Bala en la luneta trasera del auto de la concejal Cañumil de Pico Truncado Facebook

Vidal, a través de un comunicado, hizo un llamado de atención al gobierno provincial: “Solicitamos que resguarden la integridad física de la concejal, y colaboren en todo lo que haga falta para que la investigación avance. Del mismo modo, pedimos al Poder Judicial que esclarezca el hecho a la brevedad, condenando a los responsables materiales e intelectuales. No puede permitirse ningún tipo de impunidad, merecemos conocer la verdad y vivir en una Santa Cruz que defienda la paz social, la vida humana y la sana convivencia”.

Desde el SER, aseguraron que no se trata de un hecho aislado: “No es la primera vez que un dirigente de Somos Energía para Renovar Santa Cruz recibe una amenaza. Esperamos que los referentes, dirigentes y funcionarios del Frente de Todos y Cambia Santa Cruz repudien conjuntamente lo sucedido. No podremos salir adelante hasta que la violencia, el odio y el revanchismo instalado queden en el pasado”.

Vidal, un exaliado del Frente de Todos en la campaña del 2019, se muestra hoy enfrentando al kirchnerismo provincial y nacional, y mantiene su intención de postularse para la gobernación en las elecciones de este año. El diputado sostiene su fuerza política en el gremio petrolero que aún conduce y sobre el cual fundó su base de sustentabilidad política.

