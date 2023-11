escuchar

Al grito de “Sergio, querido, la patria está contigo”, el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa entró a votar en la Escuela N°34 Antártida Argentina de Tigre alrededor del mediodía. Mientras avanzaba por la vereda del establecimiento, que estaba vallada, algunos colaboradores le abrían paso mientras movían sus manos arengando los cánticos.

“Votá a tu vecino para presidente”, dicen los carteles de Unión por la Patria cerca de la escuela. Los militantes lo acompañaron hasta la puerta del aula y la mesa 114, donde el ministro-candidato de Unión por la Patria sufragó. Mientras le pedían fotos, su hijo Tomás ingresó a votar.

“Quiero seguir viviendo en democracia”, le gritó una mujer que lo siguió en todo el recorrido, en cual se cantó también: “Sergio presidente”.

Lo acompañó además su mujer y titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, que tuvo su propia entrada minutos después del líder del Frente Renovador. Le gritaban “futura primera dama” y le pidieron selfies por la pasarela que habían organizado.

Sergio Massa votó en una escuela de Tigre Hernán Zenteno

Al tigrense lo esperaban también unos ocho chicos con carteles que reclamaban mejores condiciones para la escuela y la construcción de un edificio para secundaria, que hoy comparte el establecimiento con la primaria y que, según dijeron, el candidato había prometido. Estaban desde temprano; uno de ellos se desmayó durante la espera al sol. Consiguieron su foto después del sufragio del candidato.

“Es una elección que define qué país vamos a transitar en los próximos años. Es una elección sumamente importante y queremos que por eso se dé con la responsabilidad de todos los que interferimos en el proceso electoral”, dijo Massa después de votar parado frente a una gran bandera argentina en el patio del colegio, donde organizaron la conferencia de prensa. La retiraron luego de la partida del ministro.

Rumores

Aunque fue la pregunta que mas se repitió, Massa evitó contestar si el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, será su ministro de economía, o tendrá algún rol en su posible futuro gobierno. Esta mañana, Unión por la Patria sumó una vocera inesperada cuando Pamela David, esposa de Daniel Vila, uno de los empresarios amigos del tigrense, escribió en X (ex Twitter): “Anoche comí con Sergio Massa. De ser el presidente electo, su Ministro de Economía será Horacio Rodríguez Larreta”.

Quien le contestó fue Milagros Maylin, pareja del alcalde. “Ayer cené con Rodríguez Larreta. Me dijo que jamás sería parte de un gobierno kirchnerista. Milanesas con puré, como casi siempre”, escribió en Instagram.

“Hoy es un día de veda y me gustaría que no terminemos violando la ley, simplemente por una pregunta. Me da la sensación de que una pregunta nos haga violar la veda no es el camino correcto”, se limitó a decir Massa y prefirió contar que cambiarán el menú del mediodía, lasagna por asado por el calor.

Sergio Massa junto a su hijo Tomás PEPE MATEOS - Télam

Galmarini, por su parte, dijo que “hace mucho tiempo” que no lo ve “a Horacio”, recordó que hasta antes de la campaña eran amigos y dijo que cree que pueden volver a serlo. “Dependerá de él que fue el que se peleó”, agregó.

“Hasta la campaña éramos amigos y todo el mundo sabia. Después él dijo que habíamos dejado de serlo”, contestó ante una pregunta de IP. Y siguió: “Yo creo que un gobierno de unidad nacional no significa solamente incorporar gente de otros partidos al gobierno. Un gobierno son tres poderes y también la oposición es parte, entonces tener buena relación con todos los partidos también es un gobierno de unidad nacional”.

“Esperemos el resultado con tranquilidad, esperanza y con el optimismo de que el futuro de la Argentina nos encuentre mejor y más unidos”, cerró Massa ante los medios.

Después hubo selfies, niños llorando desde la medianera de la escuela, también algunos que lograron atravesar el tumulto de la prensa y conseguir su foto en brazos del ministro-candidato, un clásico de la campaña. Se subió a su camioneta para poder retirarse, y como no podía avanzar, decidió bajar para otra ronda de fotos.

Según dijeron desde su equipo, el tigrense desayuno en su casa con su familia. Su día seguirá con el almuerzo familiar con sus padres, Alfonso “Fofó” Massa y Luciana “Luci” Cherto. Después se juntará con su equipo e irá al Complejo C Art Media, el búnker de la fuerza oficialista a esperar los resultados, al igual que en las dos elecciones anteriores.

Hace 27 años que @MalenaGalmarini y yo decidimos empezar este proyecto de vida, nuestro mayor compromiso, nuestra mayor responsabilidad.



Mili y Toto, nuestros hijos, son los que le dan sentido a cada paso que damos, porque como cada papá y cada mamá, hacemos todo por los hijos y… pic.twitter.com/oVyB1WS2qx — Sergio Massa (@SergioMassa) November 18, 2023