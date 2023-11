escuchar

Este domingo de balotaje que definirá quién será el futuro presidente de los argentinos, la diputada electa por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, llegó temprano a la escuela donde emitió su sufragio, en el barrio de Santa Rita, por -según explicó- si se precisaban fiscales. Dijo ante los medios que desde el espacio que lidera Javier Milei “hay expectativas” y que “hay preocupación por la posibilidad de rotura de boletas”.

“Que la gente ejerza su derecho a votar. Ya tuvo la posibilidad de ver las propuestas y ver quién mentía y quién no. Y los ciudadanos pueden defender el voto avisando si faltan boletas de cualquier espacio, por ejemplo”, agregó Lemoine.

Luego de ser la primera en votar en su mesa y repartir barritas de cereal a los fiscales y autoridades, Lemoine fue consultada por la prensa sobre si hoy el día terminaría en festejo. “No creo que estemos en una situación para festejar, gane quien gane. Es que las cosas no se van a resolver enseguida, hay que ser humilde también”, contestó.

Además, señaló: “Los argentinos no estamos bien, soy vecina del barrio y no vivo en un yate. De hecho renuncié a la Legislatura, era asesora de Lucía Montenegro y sé que a la gente no le alcanza para vivir y a mí tampoco, quemé bastantes ahorros”.

Por otra parte, se mostró abierta a escuchar las consultas de los periodistas que se encontraban en la puerta del colegio del barrio Santa Rita, tras el cruce que tuvo con una cronista de la TV Pública, a la que no le quiso contestar preguntas y a la que amenazó al decirle que fuera buena trabajadora porque Milei iba a privatizar los medios públicos.

“Yo les hago la gamba porque es muy temprano y no hay nadie, así que me quedo contestando sus preguntas. Si no me agreden, no hay razón para ponerse a la defensiva”, expresó este domingo, haciendo referencia a ese episodio.

Por otra parte, Lemoine volvió a aconsejar que se avise a las autoridades de mesa en el caso de falta de boletas, esto, luego de que en las elecciones generales la acusaran de voto cantado por salir del cuarto oscuro con boletas de La Libertad Avanza (LLA) en la mano. Luego de ese episodio, decidió dar clases virtuales para evitar casos de fraude en el balotaje de hoy 19 de noviembre.

Así, en su canal de YouTube subió videos con actores en el que explicaba qué acciones erróneas derivarían en la anulación del voto. La grabación de 4 minutos y 58 segundos comienza con el saludo de Lemoine. “Bienvenidos a este pequeño curso de capacitación para votantes y fiscales”, introduce la diputada nacional, que se mostraba después con cinco personas que cumplirán distintos roles: el votante, el presidente de mesa, los fiscales y el fiscal general.

