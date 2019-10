El sindicalista desmintió un video que circula en las redes en el que se interpreta que no hará paro en 2020 por el cambio de gobierno

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, afirmó hoy que espera un compromiso de Alberto Fernández para recomponer la pérdida de poder adquisitivo de los docentes y desmintió que haya insinuado que no habrá paros docentes el año que viene tras confirmarse el regreso del kirchnerismo al poder.

En diálogo con LA NACION, el sindicalista desmintió un video que circula por las redes sociales en el que se muestra una parte de una entrevista televisiva intercalada con placas que afirman que él pide comenzar las clases en marzo "sin saber siquiera si hay aumento salarial para los docentes".

Baradel dijo que aunque todavía falta para marzo, espera que el presidente electo se comprometa a tomar medidas de peso en el sistema educativo. "Queremos el compromiso de una recomposición de la pérdida del salario, un programa de infraestructura, el restablecimiento de la formación y actualización docente permanente para tener una educación pública de calidad", dijo.

Ante las versiones de no habrá paro porque la presidencia quedará en manos del Frente de Todos a partir de diciembre, Baradel aseguró que todavía eso no está en discusión y puso un ejemplo de la relación que Suteba tuvo con el gobierno de María Eugenia Vidal durante los primeros meses de 2016. "Ese año hubo paritarias del 36% en la provincia y no hubo paro", dijo.

Ese vínculo se rompió poco después, cuando el gobierno de Mauricio Macri dejó de convocar a la paritaria nacional docente y habilitó la discusión por distrito. Suteba realizó numerosos paros en la provincia, a los que el macrismo calificó de tener motivación política.

Baradel contó que en una reunión reciente con Fernández se le entregó una lista de pedidos, entre los que estaba el restablecimiento de la paritaria nacional docente. Según Baradel, el presidente electo demostró una "buena recepción".

Asimismo, el líder de Suteba indicó que todavía no sabe cuál es el porcentaje que pedirán de recomposición salarial. Eso deberá definirse, dijo, en los próximos meses.