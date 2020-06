Axel Kicillof estuvo en contacto con estudiantes de la provincia de Buenos Aires: habló de las "bonaerensas" y protagonizó varios bloopers

En el marco del Día de la Bandera , el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , encabezó el tradicional acto de cada 20 de junio. Este año, por la pandemia de coronavirus , el evento se hizo de forma virtual y tuvo algunos problemas de conexión. Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, y por la directora de Cultura y Educación provincial, Agustina Vila , el mandatario protagonizó varios bloopers y sorprendió a los estudiantes con un nuevo término al referirse a las mujeres de la provincia como " las bonaerensas ".

Durante el acto, Kicillof, Magario y Vila estuvieron en contacto con intendentes, representantes de la comunidad educativa y estudiantes de toda la provincia de Buenos Aires. Los niños, todos de cuarto grado de los 135 distritos de Buenos Aires, fueron elegidos a través de un sorteo, y hablaron de lo que prometerán a la bandera en la jura, que se postergó para realizarse cuando termine la cuarentena .

Al comienzo de la transmisión, una orquesta integrada por niños de toda la provincia tocaron Aurora. Las dificultades técnicas sobre el comienzo del acto fueron múltiples: micrófonos abiertos, pantallas mal compartidas y problemas de conexión , no fueron de gran ayuda para el fluir del encuentro de funcionarios y estudiantes.

"Yo también hago origami"

En comunicación con Javier "Chapa" Gastón, intendente del municipio de Chascomús , y Lucila, una de las estudiantes sorteadas, el gobernador contó un pasatiempo hasta el momento desconocido. "Acá hay un origami que te quiere mandar", le dijo Gastón a Kicillof. "Ah, qué lindo. Ya voy a andar por Chascomús", respondió el gobernador. ¿Sabés que yo se hacer origami?", añadió Kicillof. "Muy completo", respondió el intendente. A lo que Kicillof añadió: "Sí, muy completo. Ahora no practico mucho, pero a mis hijos les hago".

Una estudiante de Chascomús hizo una figura en origami para Kicillof, y el gobernador contó que también practica la disciplina oriental

"¿Estás celosa, Verónica?"

En comunicación con el municipio de La Matanza , los tres funcionarios provinciales hablaron tanto con el intendente Fernando Espinoza como con Sofía, otra de las estudiantes sorteadas. "¡Tengo miedo!", comenzó la estudiante de cuarto grado. "¡Mucho miedo!", agregó, nerviosa por la comunicación con el gobernador. "No mordemos y además estamos lejos", le respondió Kicillof a Sofia, para que no se sienta intimidada.

Entre bloopers y ajustes técnicos, el acto por el Día de la Bandera contó con la presencia de Kicillof, Magario y Vila

Detrás de la cámara, Sofía recibía algunas indicaciones, y en un momento de la comunicación, declaró: "Axel, gracias por los libros que nos dieron con Fernando". En ese momento, Magario interrumpió la conversación: "¡Acordate que empezaron con Verónica!", subrayó la vicegobernadora en relación a una política pública para acercar libros a las escuelas públicas de la provincia. "Verónica, ¿estás celosa?", retrucó la estudiante. La vicegobernadora, algo sorprendida por las palabras de la niña, respondió: "No, Sofi, estamos acá trabajando y vamos a trabajar con toda la provincia".

La emoción del gobernador y la sorprensa al hablar de "las bonaerensas"

"Qué es la Patria es algo que van a tener que pensar ustedes", dijo el gobernador a los estudiantes que participaron de la videollamada. Al final del acto, Kicillof se despachó con un discurso sobre la patria, la identidad y la solidaridad. "Pensar en la patria, hacer la patria y jurarle a la bandera es todas esas cosas que hoy dijeron: pensar en la paz, en que todos tengan un plato de comida y poner el esfuerzo que podamos para dar lo mejor", agregó el gobernador, con la voz entrecortada.

"Cuando miro la bandera veo a los millones de bonaerenses y, como me gusta decir a mi, bonaerensas, que todos los días nos encargamos de que la bandera tenga un significado", continuó. "Me parece que hoy, sobre todo en este momento tan difícil, hay que seguir pensando en qué podemos hacer cada uno de nosotros", sostuvo Kicillof, con pausas en las que tomó agua para recuperar la voz. "Tenemos que pensar en qué necesita el otro. y bueno. ya me emocioné", sostuvo.