El actor tendrá hoy un encuentro a solas con el mandatario en Madrid

Laura Ventura 3 de diciembre de 2019

MADRID.- En el barrio de Lavapiés, el más cosmopolita de la ciudad, habitado por pisos turísticos y restaurantes étnicos, a metros del Museo Reina Sofía, acudió anoche el presidente Mauricio Macri para reunirse con un grupo de argentinos que residen en Madrid. En estas oficinas de un empresario radicado en España, Luis Brandoni ofició como anfitrión de un encuentro informal donde el mandatario eludió hablar sobre el anuncio de Donald Trump sobre la restitución de los aranceles a la importación de aluminio y acero argentinos. Luego de un efusivo abrazo, antes de cederle la palabra a Macri, el intérprete se refirió a las últimas elecciones: "El resultado no fue tal vez el que nosotros deseábamos, pero fue el mejor de todos, porque tenemos el país en paz y porque la transición va a ser en paz. Y también porque esto recién empieza. Hay mucho por delante y por suerte tenemos un hombre joven convencido de que hay que seguir trabajando".

Brandoni almorzará hoy con Macri o al menos volverá a reunirse, esta vez a solas, con el Presidente. El video que filmó el actor luego de las PASO, invitando a los argentinos a participar de las elecciones de octubre pasado, se convirtió en viral. En el encuentro celebrado ayer con los votantes, Brandoni fue considerado un héroe. "Simplemente respondí a una necesidad mía y encontré un cómplice que es Juan José Campanella. Hicimos ese video en un ensayo y pasó lo que pasó. Estoy feliz de haberlo hecho", dijo a LA NACION.

¿Cómo se imagina la Argentina que viene?

Va a tener problemas, como es lógico. Hay problemas que vienen desde lejos y algunos van a llevar tiempo. La Argentina necesita profundizar un cambio que se inició en 2015 y ahora vamos a ver. Hay un episodio extraordinario con Macri y es que un presidente no peronista termina su mandato. Hay además una relación de fuerzas distintas en los cuerpos colegiados, de modo que nosotros vamos a ejercer de modo responsable y con firmeza nuestro rol como oposición. No sé el porcentaje, pero hay una cantidad enorme de gente que se ha desentendido durante mucho tiempo de la política y esto ahora no está pasando. La gente se ha involucrado. La gira de 30 lugares que hizo el presidente fue un éxito. Creo que el periodismo no tomó debida nota de lo que estaba pasando. Creo que hay un cambio social que se va producir, pero va a llevar tiempo.

¿Volvería a la política?

No, pero voy a seguir militando. Me interesa, me inquieta.

¿Cómo ve al radicalismo en este momento?

Está en un momento muy importante de su larga historia, con una representatividad y una territorialidad enorme, con hombres y mujeres que van a ejercer roles muy importantes. Hay algunas claudicaciones, pero son las cosas que pasan en la vida. No hay que dramatizar eso y no hay que subrayar lo que no está bien, sino ponderar lo que sí lo está. En la Argentina pasamos muchos años ponderando tarde y mal las cosas que estaban mal, cosas que en su momento estaban bien y podrán haber sido mejor. ¿Querés que te diga un nombre?

Claro.

Raúl Alfonsín, que hoy tiene la estatura de un prócer, y se tuvo que ir, como él mismo lo digo, escupiendo sangre, y no se lo merecía.

¿Cómo imagina que será el rol de Cristina Fernández?

No sé cuál va a ser su rol. Lo que haga en la trastienda, no lo sé.

Se habla de una cristinización, de una mayor influencia en el gobierno de Alberto Fernández.

No voy a calificar eso.

¿Tiene miedo a alguna medida por parte del próximo oficialismo o de sus simpatizantes en contra de usted?

No tengo ningún temor porque he pasado cosas muy complicados en mi larga vida. Me vi obligado a perder el miedo en mi larga vida y, por suerte, no lo volví a encontrar.

El rostro de Brandoni empapeló Madrid la última temporada la ciudad con tres éxitos: la obra de teatro Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella, agota sus localidades de martes a domingo; El cuento de las comadrejas, la película también dirigida por el realizador ganador del Oscar, y actualmente con La odisea de los giles (que puede verse en 90 salas del país) y que competirá por el Goya a mejor película extranjera.

En la agenda del Presidente, menos de 48 horas en Madrid desde que aterrizó en la ciudad el lunes, pronunció un discurso en la Cumbre sobre el Cambio Climático, se reunió con sus pares, asistió al Palacio Real a una recepción brindada por los Reyes de España y hoy se reunió en una audiencia privada con el Rey Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela.