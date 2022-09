“Brenda me contó que su pareja casi mata a la vicepresidenta, pero pensé que era una joda”, dijo el exnovio de Uliarte

Brenda Uliarte le confesó a su exnovio Gabriel Ocampo que Fernando Sabag Montiel “casi mata” a Cristina Kirchner, pero consideró que era una broma. Ocampo es el padre del bebé que tuvo Uliarte y falleció a los pocos días de vida. El joven habló con el programa La Cornisa, que se emite por LN+ y conduce el periodista Luis Majul.

“Brenda me contó que su pareja casi mata a la Presidenta [por la vicepresidenta], pero pensé que era una joda” , señaló Ocampo en la entrevista televisiva. El joven consideró que Sabag Montiel era “violento” y que “manipulaba” a Uliarte.

En el programa televisivo, el joven señaló que su exnovia le dijo que estaba “encerrada” y que “escuchaba voces de hombres que le decían que no dijese dónde estaba”. Ocampo vive en San Miguel y su domicilio fue allanado la semana pasada, en un procedimiento en el que se secuestró una bolsa blanca que llevaba Uliarte el día del ataque contra la exjefa del Estado.

En su descripción del estado de ánimo de Uliarte, consideró que fue manipulada y que “tenía miedo”. Agregó que recibió vía WhatsApp la foto de la joven posando con el arma que utilizó Sabag Montiel para apuntar contra la vicepresidenta. “Fue hace unos meses atrás, por un WhatsApp en el que me decía que bailaría al ritmo de la bala, por celos, si me encontraba con otra”. Para Gabriel, “es la misma arma” que se utilizó en el ataque.

El exnovio de la joven detenida se refirió a Sabag Montiel y dijo que “había muchas peleas con ella, se notaba que era violento”. A ella la defendió, al opinar que no es culpable del hecho. “La veo involucrada en el hecho pero no en el caso, no se la ve que pase el arma”. Y aseguró que a Uliarte era fácil manipularla.

El entorno de Uliarte y Sabag Montiel es parte de los objetivos que tiene la investigación. Varios de ellos trabajaban vendiendo copos de algodón de azúcar, en una organización de la que todavía trascendieron pocos detalles.