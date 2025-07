Bullrich cargó contra la Junta Electoral por la prórroga ante el corte de luz y comparó a Jorge Macri con Kicillof

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cargó este miércoles contra la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires por la prórroga que otorgó hasta el lunes para el cierre de listas que se tendría que haber hecho el sábado, tras el sugestivo apagón que ocurrió en La Plata. Desde la Justicia aseguraron que La Libertad Avanza (LLA) bonaerense había estado de acuerdo con solicitar ese lapso más largo pero después en un comunicado partidario salieron a negarlo.

En tanto, Bullrich no descartó ser candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires si el presidente Javier Milei se lo pide pero, como en otras oportunidades, recordó que la cartera de Seguridad es sensible y dio a entender que tampoco está dada de baja la posibilidad de permanecer en el cargo.

Asimismo, le bajó el tono a la chance de confluir con Pro en la Capital para los comicios nacionales, pese a que el martes el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, abrió la puerta a esa posibilidad. En eso, al alcalde, enemistado con el Presidente, lo comparó con el gobernador Axel Kicillof, acérrimo detractor de la Casa Rosada.

En relación con la falta de luz que afectó a la zona de La Plata donde el peronismo llenaba las listas en medio de fervientes discusiones entre sus vertientes, Bullrich consideró “una vergüenza” lo que pasó y responsabilizó a los socios de Fuerza Patria, a quienes les adjudicó haber cortado el servicio porque “no se ponían de acuerdo”. Los tildó de “tramposos”.

“Habría que hacer una investigación profunda. Atentar contra un servicio público es un delito penal. Habrá que ver... Es atentar contra un servicio público para conseguir una prórroga hasta el lunes a las 14. ¿En qué estaba pensando la Junta Electoral? ¿Por qué no los mandó a un lugar donde había luz y llenaban las planillas, y les daban diez minutos? A los diez minutos tendría que haber llegado todo", se quejó Bullrich.

“Esto de hacer mula para ponerse de acuerdo, presionar con los recursos del Estado, es típico de Kicillof, una persona inútil y, como es un inútil, el problema es que tiene que hacer estas cosas para mostrar que es un jefe, cuando objetivamente no lo es. Trata de mostrar su poder sobre los otros. Se amontonaron de nuevo para conservar el poder”, insistió contra el gobernador, a quien LLA va a poner en el centro de escena para contrastar con él durante la campaña bonaerense.

Jorge Macri y Kicillof

Mientras tanto, cuando abordó lo que pasará en la ciudad de Buenos Aires en octubre, después de que en la elección local LLA y Pro fueran separados, Bullrich envió unos dardos contra Jorge Macri. “No sé [si en octubre vamos a ir juntos], depende... Porque hasta ahora el problema que hubo es que la Ciudad, con Jorge Macri, adelantó una elección. Generaron una situación totalmente fuera de lugar, llevando a los porteños a votar hace varios meses. Y fue un enfrentamiento electoral ganado por LLA“, comentó Bullrich después de que el jefe de Gobierno no descartara confluir en octubre, cuando antes se resistía. “No sé, no estoy en la mesa de negociación, veremos qué se evalúa respecto al acuerdo en la Provincia [para las nacionales] y en la Capital, dejemos a los que están en esa mesa llevar adelante la evaluación”, añadió.

Minutos después fue que puso en la misma balanza tanto a Kicillof como a Jorge Macri, cuando abordó el desdoblamiento en la Provincia: “Kicillof también cerró para la política. A la gente le conviene una misma elección por año. Lo mismo que hizo Jorge Macri lo hizo Kicillof. Entonces esas elecciones por la política y no por la gente generan mucha bronca, por eso vota poca gente. Tenemos que reconstruir ese lazo social ante estos adelantamientos”.

¿Candidata a senadora?

Además, en un momento en que aumentan las versiones de que podría ser la candidata libertaria a senadora nacional por la Capital, en terreno amarillo, Bullrich no lo descartó: “Yo estoy en un equipo y lo que mi equipo me pida voy a hacer. Si me lo piden, lo voy a hacer".

Sin embargo, al instante aclaró: “No sé si me lo van a pedir o no, porque... A ver... También hay una realidad: hay un área muy importante: la seguridad compleja, la lucha contra el narcotráfico, el orden público logrado con mucho éxito, que tenemos que cuidar. ¿Cómo vamos a combinar estos dos temas? Se verá en estos días. Hemos estado concentrados en la elección de la Provincia, que es una gran batalla".