Bullrich cargó contra la oposición por organizar movilizaciones en los actos de campaña de Milei

A horas del cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario y a tres días de las elecciones legislativas nacionales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra los grupos opositores que organizan movilizaciones en los actos encabezados por el presidente Javier Milei. En las últimas semanas ya se registraron incidentes en la ciudad de Santa Fe, en el conurbano bonaerense y en la provincia de Formosa.

Junto a los principales candidatos libertarios de todas las provincias, Milei concluye este jueves la agenda de actividades electorales en la ciudad santafesina. “Tenemos una convocatoria en contra bastante grande de grupos políticos kirchneristas y de izquierda, que siempre que preparamos un acto tienen que venir a molestar y a violentar. Nosotros no hemos ido a molestar a ningún acto. La convivencia democrática en campaña es poder hablar con la gente”, introdujo la funcionaria.

En la antesala de lo que será un importante operativo de seguridad, Bullrich habló sobre la posibilidad de enfrentamientos con manifestantes que se movilizarán bajo la consigna “Milei persona no grata”.

“Vamos a hacer todo para que no los haya. Escuché al intendente [Pablo Javkin] diciendo que tenía cierto miedo a que pase algo. Es nuestro acto. ¿Por qué tienen que venir a molestar y no hacen el suyo y punto?“, señaló.

El presidente Javier Milei junto a su hermana Karina, durante la recorrida de campaña por la ciudad de Córdoba Sebastián Salguero - LA NACION

Si bien aclaró que aún no están definidos los detalles del operativo, la ministra volvió a cuestionar al kirchnerismo y a la izquierda por realizar marchas en cercanía de los eventos del oficialismo. “El problema fundamental es que cada vez que hay un acto de Milei se hace un acto en contra. Que hagan lo que quieran donde quieran, pero dejen que sea una campaña normal y no utilicen a las fuerzas federales todo el tiempo”, dijo en diálogo con Cadena 3 de Rosario.

Tras ello, Bullrich advirtió sobre el riesgo de posibles choques y lanzó: “¿Quieren que tengamos un combate cuerpo a cuerpo? Nos ha pasado en varios actos que en la desconcentración la gente que se va caminando sufre golpizas. Queremos cuidar a los ciudadanos que quieran acercarse y también a la gente que anda por la calle. No puede ser que se arme un combate. Que lo hagan otro día [a su acto]. Parece un poco ridículo esto”.

La convocatoria para esta tarde en Rosario, a metros donde Milei cerrará su campaña.

Para este jueves, hay una movilización opositora convocada por la CTA Rosario, a la que también adhieren organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles, de acuerdo con lo que publicó el medio santafesino La Capital. Bajo la consigna “Milei persona no grata”, la marcha será a las 17.30 en la plaza de la Cooperación, a pocos metros de la Plaza España, donde el acto libertario comenzará a las 19.

En ese contexto, Bullrich agregó: “Le quieren sacar centralidad al mensaje de nuestro acto, que es fundamental para nosotros. En muchas oportunidades se termina discutiendo qué pasó con los que se acercaron y se empiezan a discutir cosas secundarias. Pero nosotros queremos darle un mensaje a la ciudadanía, no discutir qué pasó con el intento violento, como si eso fuese una representación de parte del pueblo”.

Cambios en el Gabinete

Tras la renuncia del canciller Gerardo Werthein, el posible paso al costado del titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y ante la salida de Bullrich de Seguridad y de Luis Petri de Defensa (ambos asumirían cargos legislativos), la ministra se refirió a los cambios en el Gabinete que teje por estas horas el Gobierno de cara al 27 de octubre, el día después de las elecciones.

“Yo creo que el Gabinete hoy está en la construcción de una nueva gobernabilidad. Desde el 10 de diciembre queremos lograr una nueva mayoría [en el Congreso]. Los cambios de Gabinete que va a hacer Milei, que no los sé, tienden a eso”, consideró. Además, aseguró que estas alteraciones no están “generando desorden” en el Gobierno y dijo no saber qué sucederá con Cúneo Libarona y las versiones de su salida.

Mariano Cúneo Libarona Ricardo Pristupluk

“Es lo que se dice pero no está concretado, no quiero decir si queda o no queda”, se limitó a decir.

Sobre Werthein, quien quedó en el centro de las críticas por parte del asesor presidencial Santiago Caputo, expresó: “Habrá sido algo que él discutió con Milei. Para nosotros ya se venía hablando de cambios y creo que nadie se sorprende. Es una nueva conformación de un gabinete que exprese la capacidad de construir las reformas que necesitamos para estos dos años”.

Y cerró: “Tenemos que hacer un cambio de gabinete sin cambiar nuestra esencia”.