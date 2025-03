Bullrich hizo campaña en Recoleta con la libertaria Pilar Ramírez: “La motosierra está desafilada en la Ciudad”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recorrió las calles del barrio porteño de Recoleta a días de que cierren las listas de candidaturas para las elecciones de la Ciudad. La funcionaria de Javier Milei -pero también afiliada a Pro- se mostró acompañada por la legisladora porteña y aliada de Karina Milei, Pilar Ramírez, y el legislador Juan Pablo Arenaza.

Si bien son pocas las versiones que indican que Bullrich vaya a participar de las elecciones del 18 de mayo, la ministra juega para La Libertad Avanza (LLA) en medio de la tensión con el líder de su partido, Mauricio Macri.

“No lo sé”, se limitó a decir al ser consultada sobre si encabezará una lista para la elección local o nacional y tras ello añadió: “Este es un equipo con objetivos. Los cambios que se están haciendo se tienen que hacer en las provincias y en la Ciudad. Si bajan los impuestos a nivel nacional y no sucede a nivel local, el costo país sigue siendo alto. Necesitamos que el cambio se realice en todos lados. No estamos hablando de candidaturas, las listas se presentan el sábado pero estamos todos a disposición. Fuimos todos convocados a la preselección”.

Patricia Bullrich inicia su campaña en las calles de la Ciudad de Buenos Aires

Noticia en desarrollo

LA NACION