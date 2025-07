Bullrich le pidió a Toviggino que se retracte y lo amenazó con aplicarle el derecho de admisión

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le exigió al tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, que se retracte por sus dichos contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, donde le había deseado “un muy feliz y triste final pronto” a través de X. Además, amenazó con tomar “las medidas de admisión correspondientes”. O sea, impedirle el ingreso a una cancha de fútbol.

“Al Tesorero de la AFA que se cree con derecho a desearle la muerte al Jefe de Gabinete: retráctese o enfrentará las consecuencias. Si queremos volver a tener público visitante en las canchas, necesitamos una AFA que dé el ejemplo, no dirigentes que se comporten como barras bravas“, escribió Bullrich en X.

El tesorero y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia se había descargado contra Francos, que había cuestionado la vuelta del público visitante a la liga profesional y había afirmado que tenía un “uso político”. Para el jefe de Gabinete, la vuelta, que ocurrió en el partido Lanús-Rosario Central, fue en un “partido particular”.

Al Tesorero de la AFA que se cree con derecho a desearle la muerte al Jefe de Gabinete: retráctese o enfrentará las consecuencias.



Si queremos volver a tener público visitante en las canchas, necesitamos una AFA que dé el ejemplo, no dirigentes que se comporten como barras… pic.twitter.com/2VHunDHeSX — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 22, 2025

Además, había hablado del rol político de Tapia, y cómo era diferente al de Julio Grondona. Allí, también criticó a Toviggino. “[Grondona] era mucho más para todos los sectores. Éste tiene un rol más concreto, él y el otro que le sigue, Toviggino, juegan un rol político”, sostuvo.

El tesorero no tardó en responder con una inusual dureza. Compartió un extenso descargó con descalificaciones y exabruptos y lo llamó “hombrecito de dientes amarillos”. Negó públicamente cualquier intencionalidad política detrás de la medida y defendió la gestión en la AFA, que tuvo “logros como una Finalíssima, dos Copas América y una Copa del Mundo”. También sugirió que, si quisieran actuar políticamente, “el justicialismo tendría una discusión menos en sus listas de candidatos”.

Pero el comentario que más fuerte resonó fue uno dedicado en particular a Francos: “Te deseo un muy feliz y triste final”.

Claudio Tapia y Pablo Toviggino son los dos dirigentes más importantes de la AFA @tapiachiqui

Ante ello es que la ministra de Seguridad le envió una carta documento donde llamó a Toviggino a retractarse por esta última frase. “Considero que el contenido del mensaje exhibe un tono abiertamente mafioso, amenazante e intimidatorio. Asimismo, no sólo presenta una forma de agresión personal mediante expresiones agraviantes, sino que augura el deseo de muerto del otro, en este caso el jefe de Gabinete”, advirtió.

Bullrich lo acusó de “violencia ejercida contra un ciudadano” de parte de un “funcionario público”.

“Resulta especialmente si se considera que el emisor es el Tesorero de la AFA, una entidad de innegable relevancia institucional y cuya conducción desarrolla funciones acordes a principios mínimos de respeto, neutralidad institucional y responsabilidad discursiva de conformidad al Código de Ética aprobado por la entidad”, detalló.

Tras ello, la ministra se refirió a la vuelta del público visitante, donde sostuvo que necesita de “dirigentes responsables que no inflamen de violencia el ambiente”.

“La vuelta del público visitante es la vuelta a la normalidad y a la convivencia. Tarea difícil si desde la AFA vomitan violencia. Por todo lo expuesto, exijo se retracte públicamente de lo expresado en todos sus términos. En caso de no hacerlo, procederemos a tomar medidas de admisión a los lugares correspondientes”, amenazó, y concluyó: “No hay vuelta del fútbol visitante con dirigentes que actúan como barras bravas”.

Previamente, Francos ya le había contestado a Toviggino desde los estudios de LN+, a quien dijo no conocer hasta que “buscó quién era”. “Este personaje dijo que yo tenía dientes amarillos: me fijaría si él no tiene dedos verdes”, expresó.

También le respondió al tesorero sobre los logros de la gestión de Tapia: “¿Cuántos goles hizo Toviggino en el mundial de Qatar? Porque la Copa del Mundo la ganaron Lionel Messi, Ángel Di María y Rodrigo De Paul y todos los jugadores que intervinieron en ese equipo sensacional y extraordinario que dirigió Lionel Scaloni y que ganó al final con Francia. No sé que hizo Toviggino para adjudicarse eso como un triunfo propio”.