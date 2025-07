Pablo Toviggino, el peronista afín a Sergio Massa que prueba desde la AFA el pulso al Gobierno

La política no es indiferente para Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y presidente ejecutivo del Consejo Federal, que frecuentemente repostea en las redes sociales frases de Juan Domingo Perón. Relacionar el fútbol con la política fue una estrategia: utilizó el deporte y los contactos para llegar a la vicepresidencia del órgano que aglutina a los clubes del interior; robustecer en Santiago del Estero el enlace con el gobernador Gerardo Zamora fue la acción que le posibilitó caminar las dos veredas y reunir poder. Con el mandatario provincial y Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, presentó el proyecto del estadio Madre de Ciudades en 2018, una muestra de cómo involucra a las partes.

Peronista, no tuvo el respaldo de la Casa Rosada durante la presidencia de Alberto Fernández. El ex presidente era el armador político de Luis Segura y consideró que Toviggino –junto con Tapia– traicionaron al dirigente de Argentinos para desembarcar en la AFA. No tiene interlocutores en La Cámpora, tampoco con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, aunque en los primeros días del año su apellido estuvo relacionado con un cargo en el directorio del Grupo Bapro. El último contacto político que usufructuó fue Sergio Massa.

Claudio Chiqui Tapia enseña la plaqueta que le obsequiaron los clubes que integran el Consejo Federal, el organismo que tiene a Pablo Toviggino como presidente ejecutivo x.com/ascensointerior

La relación se reflejó en la campaña para las elecciones presidenciales de 2023: en el predio Lionel Messi, en Ezeiza, el ex ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria anunció que la Argentina sería anfitriona de partidos del Mundial de 2030. La apuesta tuvo ribetes proselitistas también cuando Toviggino orquestó la campaña “NoAlasSAD”, en oposición a la postura del presidente Javier Milei de atraer capitales privados al fútbol argentino.

Sin sintonía política con el actual gobierno, el empuje que el presidente dio a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) resultó un blanco que Toviggino dinamitó. Los cruces con el secretario de Deportes, Daniel Scioli, estuvieron en conexión con los ataques a Juan Sebastián Verón –presidente de Estudiantes, recibió capitales del grupo Foster Gillet– y a Andrés Fassi, titular de Talleres (Córdoba), que es miembro del Grupo Pachuca y conduce al club cordobés con manejos que se emparentan con las SAD.

Daniel Scioli, el presidente Javier Milei y Guillermo Francos: el secretario de Deportes y el Jefe de Gabinete fueron blancos de las réplicas en redes sociales de Pablo Toviggino @GAFrancosOk

“Preguntaría: ‘¿En qué te convertiste, Daniel?’. Pero como sos tan converso, quizás es mejor: ‘¿Por cuánto te convertiste?’. ¿Sos el que impulsó un proyecto contra las SAD o el que ahora pide aprobarlas?”. El juego apuntó al cambio de posición de Scioli, que en 2018 era contrario al ingreso de capitales privados en los clubes y en abril del año pasado defendía a Verón y a Fassi.

Pero le quedaba fuego y no lo contuvo: “Sé que el derecho no es tu fuerte, así que paso a desburrarte, vos sí que sos casta pura”, alimentó y le enrostró a Scioli las medidas judiciales que frenaron a las SAD. “En consecuencia, actualmente las SAD podrán afiliarse a la AFA si y solo si nuestros asociados resuelven reformar y adecuar los estatutos de la AFA al efecto, puesto que hoy en día solamente pueden ser miembros de AFA las asociaciones civiles sin fines de lucro, encontrándose suspendido y no vigente el decreto en tal sentido”.

Te equivocas, hombrecito de dientes amarillos !!! Si el Comandante y Yo, jugaríamos un rol político, te aseguro que el Justicialismo tendría una discusión menos en sus listas de candidatos. Nosotros solo administramos Futbol hace 8 años. Ese Fútbol Argentino que lleva en sus… https://t.co/DeGN0ei9Ce — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) July 20, 2025

Las reacciones y la defensa a ultranza de la gestión Tapia, a quien llama Comandante, no son llamativas por parte de Toviggino, que multiplica enemigos. Tovi, como algunos dirigentes lo llaman, no tiene freno y sus actos están avalados por Tapia. La AFA demostró que le toma el pulso al Gobierno y Toviggino lo hizo con Guillermo Francos, el jefe de Gabinete que cuestionó un uso político en el regreso del público visitante en la Liga Profesional. “¡Te equivocas, hombrecito de dientes amarillos! Si el Comandante y yo jugaríamos un rol político te aseguro que el Justicialismo tendría una discusión menos en sus listas de candidatos. Nosotros solo administramos fútbol hace 8 años. Ese fútbol argentino que lleva en sus hombros, en ese breve lapso, algunos logros como una Finalissima, dos Copa América y una Copa del Mundo. Además, hablas de algo que desconoces y que supera cualquier razonamiento particular y/o gubernamental. ¡Te deseo un muy feliz y triste final… pronto! Ocupate de los gobernadores, que me parece que te borraron de su agenda, y dejá que del fútbol argentino nos ocupamos nosotros...”, escribió Toviggino en X. La primera reacción desde el Gobierno fue la indiferencia, y fuentes de la Jefatura de Gabinete consultadas por LA NACION señalaron que evitarán una escalada de mensajes.