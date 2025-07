Guillermo Francos especuló sobre el futuro del Gobierno en 2026 tras las elecciones: “Totalmente distinto”

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, opinó sobre cómo ve el futuro del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) en el año 2026 luego de las elecciones legislativas generales del mes de octubre y se aventuró a pronosticar que será “un período totalmente distinto”. Entrevistado por Carlos Pagni en Odisea Argentina (LN+), el funcionario nacional especuló que el Ejecutivo saldrá favorecido de los comicios legislativos y que conseguirá más bancas en el Congreso para profundizar en las reformas pendientes.

“Vamos a tener una fuerza parlamentaria mucho mayor”, aseguró Francos y siguió: “Llevar adelante este año y medio de gestión con un bloque de 36/38/40 diputados, en ocasiones, y con siete senadores, no fue fácil porque dificulta la labor parlamentaria”.

Para 2026, dijo: “Supongo que tendremos un bloque de entre 80 y 90 diputados nacionales y en el Senado también, varios más, de un bloque de 6/7 pasaremos a uno de 15 y 20″. Francos vaticinó que LLA podría obtener entre el 40% y el 45% de los votos en todo el país.

En ese sentido, vislumbró que el peronismo se encuentra divido a nivel nacional y consideró que “hay varios dando vuelta”. Habló acerca de un frente peronista-kirchnerista aun ligado a la figura de Cristina Kirchner, otro kicillofista que responde al gobernador de Buenos Aires y otros del interior del país que “son supuestamente cosas distintas”. Sobre el primero planteó que “se irá apagando” porque “es difícil mantener un liderazgo sobre un gobierno que fracasó”. Y sostuvo que aun “Kicillof tiene que levantar públicamente para competir”.

Guillermo Francos, en el acto por los 31 años del atentado a la AMIA Ricardo Pristupluk

Con el mismo optimismo hacia las elecciones nacionales se refirió a la de Buenos Aires y sembró dudas sobre la veracidad del corte eléctrico en la Junta Electoral bonaerense sobre el cierre del tiempo límite para presentar las listas: “Tuvieron que cortar la luz porque no se ponían de acuerdo, un hecho insólito de la política argentina. Nosotros no tuvimos ese problema”.

Relación Milei-Villarruel

Por otro lado, el jefe de Gabinete fue consultado respecto a las tensiones internas de la fórmula presidencial de Javier Milei y Victoria Villarruel. Si bien dijo que “hubiera preferido que no pasara”, Francos le restó importancia, aseguró que no afecta la institucionalidad del país y que cada quien “cumple su rol”.

Guillermo Francos y Victoria Villarruel en el Senado @VickyVillarruel

No obstante, Francos manifestó que las últimas pronunciaciones públicas de Villarruel “no han ayudado a superar los problemas” y que “los ruidos siempre generan alguna consecuencia”. “En suma, es menor cuando hay tanta convicción en llevar adelante el plan. Siempre hemos tenido problemas con los vicepresidentes”.

Veto presidencial

Más tarde, Pagni le preguntó sobre las leyes aprobadas por el Congreso en las últimas semanas que el Presidente aseguró que vetaría. Francos confirmó que el veto estaría dentro de los próximos 10 días hábiles y que luego será el Poder Legislativo en donde se definirá la sostenibilidad de los vetos. “El Presidente va a vetar todo. Vamos a tratar de conseguirlo y explicar el por qué del veto”, sentenció.

Guillermo Francos declara frente al Congreso por el caso LIBRA Pilar Camacho

Para argumentar la posición del Gobierno respecto al veto al aumento a Jubilados y la sanción de la Emergencia en Discapacidad, Francos explicó que este año esos gastos representarían el 1.4% del PBI, “que es un poquito más de lo que debemos tener de superávit con el Fondo”. “No tenemos los recursos para pagarlos, y si se sigue esa línea, el año que viene son 2.3 puntos del PBI”, estimó. “Si hay algo en lo que el Presidente es insistente es el superávit fiscal. No tenemos otra alternativa más que vetarlas”, afirmó.

Respuesta a Toviggino

Por último, Francos le respondió Pablo Toviggino (tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio Tapia) luego de que este lo criticara con descalificaciones en X a raíz de que Francos considerara que la vuelta del público visitante a las canchas tenía un fin político.

“Este personaje… me dijo que tenía los dientes amarillos… en todo caso me fijaría si tiene los dedos verdes, por lo que toca… La realidad es que me resultaba un personaje desconocido hasta que investigué en lo que hace. No dije nada que no fuera de conocimiento común de la gente… dije que la autorización de hinchas visitantes en una cancha era una utilización política de la AFA… Tengo alguna sospecha de que está metida en política”, reflexionó Francos.

Claudio Tapia, presidente de AFA, junto a Pablo Toviggino, tesorero x.com/ascensointerior

Tras ello, añadió: “Este Toviggino me decía en su tuit que no me meta en los temas de la AFA. Pero ¿cuántos goles hizo Toviggino? La Copa del Mundo la ganaron Messi, Di María, De Paul, todos los jugadores que intervinieron en ese equipo sensacional que le ganó a Francia. No sé qué hizo Toviggino para adjudicarse el triunfo, en todo caso se lo podría adjudicar Scaloni, que armó un gran equipo, como Milei con su equipo de Gobierno".