Tras los reparos de Jorge Macri a la reforma electoral de Milei, los libertarios piden eliminar las PASO en la Ciudad

A horas del inicio del tratamiento del Presupuesto 2027 para la ciudad de Buenos Aires, que presentó el miércoles pasado el jefe de gobierno, Jorge Macri, la filial porteña de La Libertad Avanza (LLA) supeditó su acompañamiento a una serie de propuestas propias, entre ellas la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) a nivel local.

El reclamo llegó apenas 72 horas después de que el alcalde dijera que prefiere discutir la reforma política nacional de Javier Milei –cuyo eje es la derogación de las primarias– con la mira en los comicios de 2031, y no para el año próximo: “Prefiero no discutir las reformas electorales para la elección que viene porque todo eso después parece muy teñido de lo que le conviene a tal o a cual. Sería bueno discutirlas para la que sigue”, afirmó el sábado en Radio Mitre.

Aprobar la iniciativa en el Congreso, o al menos lograr la suspensión de las PASO, es una de las prioridades de la Casa Rosada para lo que resta del año.

“El bloque de LLA en CABA condiciona a Jorge Macri con la aprobación del Presupuesto”, dice el comunicado difundido por el espacio que comanda Pilar Ramírez, jefa de la bancada y delegada de Karina Milei en la Ciudad, en el que destaca el pedido de eliminar las PASO porteñas.

Los libertarios protagonizaron además un spot en redes, en el que enumeraron sus objeciones al proyecto oficial y las medidas que impulsarán durante el debate, que comenzará mañana con la presentación del ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo.

NUESTRA PROPUESTA PARA EL PRESUPUESTO 2027



✅ BAJA DE IMPUESTOS.



✅ ACHIQUE DEL ESTADO. pic.twitter.com/41ujgogV7W — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) October 6, 2026

La bancada reflotó así un reclamo que había iniciado tiempo atrás y que luego mantuvo en segundo plano. Mientras, la reforma política de Milei permanece congelada en el Senado desde hace meses.

Ante la consulta de LA NACION, desde LLA afirmaron que esta es la postura que siempre sostuvieron y que el spot no fue una reacción a las declaraciones del jefe de gobierno, aunque admitieron que lo que dijo los “sorprendió”.

En rigor, el bloque presentó el proyecto en la Legislatura el 22 de abril pasado, luego de que Milei anunciara la reforma política. Los libertarios porteños se mueven en espejo con Nación y trasladan a escala local las iniciativas de Milei.

El anuncio de Pilar Ramírez sobre la eliminación de las PASO porteñas, en abril pasado X - Pilar Ramírez

Las declaraciones radiales de Jorge Macri llamaron la atención dado que durante la Argentina Week, celebrada la semana pasada en París, Francia, acompañó al gobierno nacional y ratificó su apoyo al rumbo económico del Presidente.

Asimismo, el jefe porteño se muestra abierto a un acuerdo electoral con LLA para buscar su reelección. El viaje, aunque sin acuerdos sellados, dejó la señal de una voluntad de Karina Milei de lograr entendimientos con los gobernadores. En la Ciudad, las negociaciones aún están “frías”, admiten ambas partes. Y los soldados de Milei en la Capital no relajan los cuestionamientos al alcalde.

Milei reunió a los 13 gobernadores argentinos que lo acompañaron a París Presidencia

Por su parte, una fuente de Pro subrayó que Jorge Macri no cuenta con diputados ni senadores propios en el Congreso. Desde LLA, sin embargo, apuntaron al vínculo que mantiene con Cristian Ritondo, jefe del bloque de Pro en Diputados, quien además lo acompañó en una gira reciente por Estados Unidos. “Es importante la información que tiene y su postura. Ritondo trabaja con él”, dijo un libertario.

Sobre el tema sobrevuela una especulación acerca del posicionamiento de Pro a nivel nacional, que por ahora no clarifica su postura sobre la eliminación de las PASO. El gobierno de la Ciudad no manifestó hasta ahora intención de derogar las primarias.

Horas después del video publicado por los libertarios, el gobierno de la Ciudad comunicó que “le entrega a la Nación la obra terminada de la cárcel de Marcos Paz, un paso fundamental para cerrar el penal de Villa Devoto”. El papa León XIV visitará el complejo penitenciario de Devoto el 11 de noviembre, durante su paso por la Argentina.

Baja de impuestos y recorte del gasto

Al margen de las PASO, el bloque también reclamó “una reducción de impuestos financiada con recortes en el gasto”. Entre las medidas propuestas figuran:

Exenciones de patentes para vehículos híbridos y eléctricos.

Reducción del 10% en el ABL.

Baja de Ingresos Brutos.

Eliminación de secretarías, subsecretarías y direcciones.

Recorte en publicidad y propaganda.

Pese a las críticas, los libertarios coinciden con las reducciones tributarias que ya propone el Ejecutivo porteño (para patentes, hoteles, restaurantes, librerías y pymes) y con las partidas destinadas a obras de infraestructura y a Seguridad. “No es un mal presupuesto. Pero podría ser mejor”, resumieron a LA NACION días atrás.

Los legisladores libertarios Juan Pablo Arenaza, Pilar Ramírez y Nicolás Pakgojz Pilar Camacho - LA NACION

“Nosotros siempre tenemos voluntad de acompañar y legislativamente trabajamos bien con el bloque del Pro, pero va a llevar tiempo ponernos de acuerdo porque vamos a ser muy rígidos: vamos a acompañar la baja de impuestos cuando esté acompañada de una baja de gasto que la haga sostenible”, sostuvo el legislador Nicolás Pakgojz el viernes pasado. Los libertarios votaron en contra del presupuesto porteño en 2024 y a favor en 2025.