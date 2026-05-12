“Cada peso va donde corresponde”: el mensaje del ministro de Salud un día después del nuevo ajuste que dispuso el Gobierno

“Con una gestión eficiente, cada peso va donde corresponde: al cuidado de la salud de los argentinos”. Con ese mensaje, el ministro de Salud, Mario Lugones, sentó posición después del nuevo ajuste presupuestario que dispuso el Gobierno en todos ls niveles de la administración.

En un video publicado en sus redes sociales, el funcionario destacó: “En el Garrahan, gracias a los ahorros que hemos logrado, hemos podido incorporar un microscopio de alta generación para cirugías oftalmológicas”, ejemplificó.

Con una gestión eficiente, cada peso va donde corresponde: al cuidado de la salud de los argentinos. pic.twitter.com/21nhgRvf5w — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) May 12, 2026

“En el PAMI las auditorías que están haciendo han detectados muchas irregularidades en las prestaciones oftalmológicas y de ópticas, y en algunos casos detectaron sobrefacturaciones y cobros indebidos a los prestadores”, añadió.

El funcionario expresó: “Hacemos todo esto porque los recursos tienen que ir a los beneficiarios de la institución”.

“Todo lo que hacemos tiene un mismo sentido: ordenar el sistema, cuidar los recursos y garantizar que el sistema de salud esté al servicio de los argentinos”.

Preocupación por el ajuste

El mensaje llegó en medio de las críticas al Gobierno por el ajuste que impuso la gestión de Javier Milei, y en la misma jornada en la que el movimiento universitario concretaba una multitudinaria marcha a Plaza de Mayo en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

En una decisión conocida el el lunes último, la administración de Milei modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi 2,5 billones de pesos, que incluyó un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades.

Karina Milei, Adorni y Lugones en la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán Presidencia

El monto del ajuste equivale aproximadamente a un 1,6 por ciento del Presupuesto y los principales cambios incluyen ajustes por deudas previsionales y el plan de retiro de la Anses, pero también en el presupuesto educativo, según publicó el Gobierno en el Boletín Oficial.

En efecto, y tal como consignó LA NACION, ese recorte del gasto público firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, genera desconcierto y preocupación entre los ministros de Milei.

El mega recorte, que modifica el presupuesto 2026 votado por el Congreso y poda unos $2,5 billones, obligará a la mayoría de los ministros y secretarios a “ajustarse el cinturón”, en momentos de tensión interna por las denuncias judiciales contra Adorni por su presunto crecimiento patrimonial y en un contexto de deterioro del sector público, con despidos en diferentes áreas y una caída salarial de 37% en dos años, según datos del Indec.