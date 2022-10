Cambios en el Gabinete: pese a las versiones de su posible salida, Gabriel Katopodis afirmó que no va a renunciar

Tras un nuevo recambio en el Gabinete nacional, que comenzó con la salida de la entonces ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y también incluyó al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y al de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, sonó la posibilidad de que también el titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dejara la conducción de esa cartera. Sin embargo, esta mañana Katopodis se encargó de negar que vaya a renunciar y hasta buscó imprimir un tono esperanzador en la gestión del Frente de Todos. “Por suerte hoy gobierna el peronismo”, aseveró.

Las versiones de que Katopodis dejaría el Gobierno se alimentaron cuando Zabaleta puso un pie afuera de la Casa Rosada para volver a competir en Hurlingham, la sede de su poder, donde tiene una disputa interna con La Cámpora. Frente a eso, se especuló que Katopodis, también intendente en licencia, podría tomar el mismo rumbo que su excompañero de Gabinete.

No obstante, esta mañana el funcionario fue tajante. “La respuesta es no”, dijo al ser consultado al respecto en Radio Futuröck. Asimismo, ponderó la continuidad que le imprimió el intendente Fernando Moreira a su gestión en el municipio. “Iniciamos un proceso de transformación en San Martín en 2011, que nos permitió ganar casi todas las elecciones de manera continua. Hoy hay un intendente, que es Fernando Moreira, que está haciendo una tarea enorme, está consolidando esa transformación y yo no tengo dudas que va a tener una fuerte validación, un fuerte apoyo de nuestra comunidad, de la sociedad de San Martín”, puntualizó Katopodis.

Después de hacer un repaso por los logros de la gestión frentetodista en esa intendencia, el ministro dijo: “Todo eso es un activo que viene consolidando la gestión actual en San Martín, con Fernando Moreira a la cabeza, y yo acompañándolo a él en San Martín y después a todos los intendentes y gobernadores a nivel nacional, del Frente de Todos, del peronismo, desde mi responsabilidad como ministro”, acotó.

Por otra parte, Katopodis planteó que hay una “orientación” dentro del Gobierno para que las decisiones se tomen entre el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, y el ministro de Economía, Sergio Massa, y remarcó que los tres tienen el mismo objetivo: “Sacar el país adelante y evitar que vuelva a gobernar la derecha con un programa de ajuste y pobreza”.

En tanto, indicó que la mira del Ejecutivo no está puesta en la oposición, sino en transformar el crecimiento en mejor distribución. “La única batalla que tenemos por delante es conectar el bienestar económico, el crecimiento del empleo y la actividad económica con el bolsillo de nuestra gente. La oposición va a tratar de impedirlo como sea. No hay batalla más importante. Si eso lo hacemos y vamos ganando terreno todos los días, no tengo dudas de que el peronismo es absolutamente competitivo”, arengó.

Noticia en desarrollo

LA NACION

Temas Gabriel Katopodis