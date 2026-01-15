Cancillería alertó a los argentinos en Medio Oriente tras la escalada de tensión en Irán

En plena escalada de tensión en Medio Oriente con los conflictos internos en Irán y la presión de Estados Unidos, Cancillería Argentina emitió un comunicado en el que instó a los argentinos en la región a tomar precauciones ante eventuales complicaciones.

Según indicó el organismo dirigido por el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, las embajadas argentinas en la región se mantienen en constante comunicación con las autoridades nacionales, atentos a la evolución de los eventos en Irán y los países vecinos.

En ese sentido, recordaron que los gobiernos y autoridades de cada país “constituyen las únicas fuentes oficiales de anuncios e informaciones”. Por lo tanto, recomendaron “mantenerse alerta a los comunicados de las autoridades locales y seguir en todo momento sus indicaciones”.

El comunicado de Cancillería, sobre los acontecimientos en Medio Oriente

Asimismo, Cancillería recomendó a los residentes argentinos en Medio Oriente que sigan las eventuales comunicaciones con las autoridades que representan a la Argentina en cada país, en caso de que la situación requiera algún tipo de asistencia.

Tras ello, se recordó la importancia de mantener actualizada la documentación de viajes y datos personales en los registros consulares de las embajadas, para agilizar los trámites, de ser necesario. Por último, compartieron los datos de contacto Cancillería ante cualquier eventual emergencia.

En las últimas horas, el gobierno de Irán decidió cerrar el espacio aéreo en todo el país, en medio de las tensiones con Estados Unidos, que, inició el repliegue de parte de sus dependencias militares en Qatar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Alex Brandon� - AP�

El miércoles, durante un encuentro con periodistas en el Salón Oval de la Casa Blanca, Trump intentó bajar los decibelios de las diferencias con el régimen islamista y aseguró que por el momento Washington únicamente monitoreará los hechos y las manifestaciones en Irán, pero sin intervenir. Además, aseguró que el gobierno de los Ayatollah indicaron que las ejecuciones públicas fueron interrumpidas y que cesaron las violentas represiones, en donde murieron más de 2000 personas.

Desde el sábado pasado que en Irán se cortó la conexión a internet, y diferentes organismo internacionales sostuvieron que de esta manera el régimen islamista pudo enfrentarse a las masivas movilizaciones que exigen un cambio de gobierno y más derechos para las mujeres.