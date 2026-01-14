Cuáles son las opciones militares de Trump frente al régimen de Irán

WASHINGTON.– Bajo la sombra de una represión violenta que ya arroja cifras alarmantes de víctimas en medio de las protestas en Irán, el presidente de Estados Unidos Donald Trump volvió va sacudir el tablero geopolítico con una promesa tan ambiciosa como ambigua: “la ayuda está en camino”.

En una publicación en su plataforma Truth Social el martes, Trump exhortó a los “patriotas iraníes” a que “sigan protestando” y “tomen el control de las instituciones”. Y agregó: “He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen las matanzas sin sentido de manifestantes. ¡LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO! ¡MIGA!"

El presidente, Donald Trump, advirtió repetidamente que podría tomar medidas militares por el asesinato de manifestantes pacíficos en Irán Truth Social

Con el lema “MIGA” (Make Iran Great Again) como nueva bandera de su retórica exterior, Washington parece deslizarse hacia una intervención inminente tras años de amenazas intermitentes.

Sin embargo, detrás de la contundencia de sus mensajes, persiste un cálculo estratégico complejo: Trump ha sugerido que solo movería sus piezas definitivas si el colapso del régimen teocrático parece inevitable, buscando asegurar una “victoria” sin los riesgos de un conflicto estancado.

Las protestas contra el gobierno de Irán provocaron una escalada de violencia desde su inicio el 28 de diciembre de 2025 UGC�

Mientras el personal militar comienza a evacuar bases estratégicas como Al-Udeid en Qatar y la retórica de fuerza aumenta, surge la pregunta inevitable: ¿existen realmente opciones militares factibles que puedan socavar a Teherán sin arrastrar a la región a un espiral de caos irreversible?

Los riesgos del avance militar

El lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a Fox News que, si bien la diplomacia sigue siendo la primera opción de Trump para Irán, el presidente “no tiene miedo de usar la fuerza letal y el poderío militar de los Estados Unidos” si el régimen iraní comenzaba a matar manifestantes.

“Los ataques aéreos serían una de las muchas opciones que tiene sobre la mesa el comandante en jefe”, dijo Leavitt. “Ha dejado muy claro que no quiere ver gente asesinada en las calles de Teherán y, desgraciadamente, eso es algo que estamos viendo ahora mismo”.

Manifestantes iraníes asisten a una marcha contra Estados Unidos e Israel en el centro de Teherán, Irán, el martes 24 de junio 2025 Vahid Salemi - AP

Refiriéndose al uso de la fuerza militar por parte de Trump, Leavitt agregó: “Nadie lo sabe mejor que Irán”. Durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes, tras una semana de ataques israelíes contra las instalaciones militares de Teherán.

Sin embargo, la situación actual no es la misma.

Trump aún puede ordenar ataques aéreos contra líderes o instalaciones militares iraníes, pero sus opciones son aún más limitadas que en junio, cuando Estados Unidos destruyó las instalaciones nucleares en Fordow, Natanz e Isfahán. Gran parte de la fuerza militar estadounidense fue dirigida al mar Caribe para las maniobras militares que terminaron con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a principios de mes.

El portaaviones Ford aguarda frente a las costas de Venezuela en el contesto de las medidas dispuestas por EE.UU. en el Caribe Getty Images

Cualquier ataque aéreo o con misiles contra objetivos del régimen tendría que provenir de bases aéreas estadounidenses y aliadas en Medio Oriente. Para cumplir con su cometido, Estados Unidos tendría que solicitar permiso para usar bases en países como Qatar, Bahrein, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Arabia Saudita, y proteger a esos países de represalias.

Cuando se le preguntó el domingo sobre las amenazas de represalias iraníes, Trump dijo a los periodistas: “Si hacen eso, los atacaremos a niveles que nunca antes han sido atacados”.

Hasta el momento, el Pentágono no ha desplegado portaaviones ni grupos de ataque en la región.

“Estados Unidos quiere cambiar las reglas del juego en Irán, pero no está dispuesto a invadir Irán con tropas”, dijo a la cadena Al Jazeera, Vali Nasr, profesor de asuntos internacionales y estudios de Medio Oriente en la Universidad Johns Hopkins. “No busca necesariamente un cambio de régimen y una construcción de nación como la que vimos en Irak o Afganistán”.

¿Podría Estados Unidos atacar al líder de Irán?

Otra opción que baraja Washington es un ataque directo contra el ayatollah Ali Khamenei.

“Sin embargo, asesinar al líder de otro país sería una escalada asombrosa, plantearía numerosos problemas legales e invitaría a una respuesta militar sostenida. Tampoco conduciría necesariamente a un cambio de régimen”, señaló el especialista en Defensa Dan Sabbagh en The Guardian.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei Office of the Iranian Supreme Leader

Durante la guerra de 12 días, Khamenei parece haber eludido la detección israelí. El ministro de Defensa del país, Israel Katz, declaró posteriormente: “Si lo hubiéramos tenido en la mira, lo habríamos eliminado”. El líder iraní había preseleccionado a tres clérigos de alto rango para reemplazarlo en caso de ser asesinado, en un esfuerzo por asegurar una transición rápida, según informa el medio británico.

“Eliminar a Khamenei es increíblemente riesgoso y corre el riesgo de desencadenar una guerra total en Medio Oriente”, dijo al medio británico Daily Mail, Danny Citrinowicz, un analista de defensa israelí especializado en Irán. “No es que se elimine a Maduro y ya está. Si se mata a Khamenei, entonces hay que abrir la caja de Pandora de las relaciones con la comunidad chií, para la cual no solo es un líder político, sino también religioso”.

¿Cambio de régimen?

La inestabilidad en Irán es uno de los desafíos más graves que ha enfrentado el sistema clerical en décadas.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, con quejas sobre la situación económica, luego de que la moneda real se desplomara y se disparara la inflación, pero en pocos días se transformó en uno de los mayores desafíos que ha enfrentado el régimen iraní en los 47 años de historia. Miles de personas salieron a la calle para exigir el fin del gobierno teocrático.

Los líderes iraníes insisten en que la situación está bajo control, según una publicación de la revista Time. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, culpó a la injerencia extranjera de la violencia y advirtió que cualquier ataque se enfrentaría a represalias contra objetivos estadounidenses e israelíes.

Manifestantes iraníes queman banderas de Israel y Estados Unidos en Teherán el 20 de junio del 2025 Vahid Salemi - AP

Lo que parece menos probable, según los expertos consultados por Time, es un impulso estadounidense a ultranza para un cambio de régimen.

“El escenario más probable que impulsaría a Estados Unidos a intervenir militarmente sería si se hiciera evidente que el régimen está asesinando a un gran número de manifestantes”, afirma Mona Yacoubian, directora del Programa de Oriente Medio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). De no alcanzarse ese umbral, afirmó, Washington podría ver más valor en seguir debilitando la posición de Teherán sin llegar a la guerra.

Yacoubian argumentó que un derrocamiento militar contradice la estrategia de Trump para Irán. “Un intento de decapitar al régimen genera cierto grado de caos. Y creo que la administración Trump se muestra cautelosa de verse envuelta en ese nivel de caos e imprevisibilidad”, afirma.

En Washington también se discuten otras opciones menos agresivas, como operaciones cibernéticas contra las redes militares y gubernamentales iraníes, operaciones de inteligencia o acciones para eludir el apagón de Internet del régimen.

Estas medidas podrían permitir a Washington ejercer presión sin obligar a Teherán a una respuesta militar directa. Trump ha insinuado públicamente la idea de ayudar a los iraníes a conectarse, incluso sugiriendo contactar a Elon Musk, cuyo servicio Starlink ha sido parcialmente bloqueado por las autoridades iraníes, según informa la revista Time.

El presidente, Donald Trump, juntos al empresario Elon Musk en la Casa Blanca Archivo

Ciaran Martin, exdirector del Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido, argumenta que “es difícil imaginar qué podría funcionar” y que “interrumpir servicios civiles o incluso gubernamentales”, como la electricidad, probablemente afectaría más a la población civil, según The Guardian. Una posibilidad sería que Estados Unidos intentara restaurar internet, prácticamente inactivo desde el jueves pasado, aunque Martin añadió que sería “difícil intervenir cibernéticamente”.

Presión interna

Trump también debe lidiar con legisladores que cuestionan si un ataque arrastraría a Estados Unidos a otra guerra en la región.

“¿Cuál es el objetivo?”, preguntó el senador de Rhode Island, Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de las Fuerzas Armadas, según informa Politico. “Sin duda, están reprimiendo a su gente, pero el presidente aún no ha demostrado que un ataque militar beneficiará a la población ni provocará un cambio drástico en el gobierno”.

Las tropas norteamericanas desplegadas en Medio Oriente durante la guerra con Irak LA NACION

El debate interno del gobierno refleja tensiones más amplias en la política exterior de Trump. “Tras una campaña basada en la moderación y el escepticismo respecto a las guerras eternas, el presidente ha recurrido cada vez más a las amenazas, la coerción y las demostraciones de fuerza, aun cuando insiste en que quiere evitar conflictos mayores. El resultado, según los analistas, es un enfoque impredecible”, señala Time.

“No nos corresponde invadir Irán, sino proteger al pueblo iraní”, expresó el senador Markwayne Mullin, del bloque republicano por Oklahoma. “No vamos a desplegar tropas sobre el terreno”. “Si uno va a invadir agresivamente otro país con fines militares, según la Constitución, tiene que pedir permiso al Congreso”, agregó el senador Rand Paul, republicano de Kentucky, quien votó para limitar la autoridad de Trump.

