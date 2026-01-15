Irán cerró su espacio aéreo en medio de la escalada de tensión en el país

En medio de la escala de tensión interna en Irán, el gobierno iraní cerró su espacio aéreo para todos los vuelos, con excepción de los internacionales con origen o destino hacia Teherán que cuenten con una autorización especial, según informó Flightradar24.

La decisión tendrá validez para las próximas dos horas, en principio, y llega luego de que Irán amenazara a Estados Unidos con atacar sus bases militares en Medio Oriente, en caso de interferir con la política interna del país. En este momento solo dos aviones circulan por el espacio aéreo persa.

❌ New NOTAM just issued by Iran closing airspace to all flights except international flights to/from Iran with permission. NOTAM is valid for a little more than 2 hours.



Live view of Iranian airspace: https://t.co/8pUMTxjSkS pic.twitter.com/8GTGUZw0po — Flightradar24 (@flightradar24) January 14, 2026

Anteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido ejecutar una incursión militar si el régimen de los Ayatollah no cesaba la represión contra los manifestantes en las calles que ya dejó un saldo de alrededor de 2000 muerto. Según reportó un funcionario de Occidente a la agencia Reuters, “todas las señales indican que un ataque estadounidense es inminente”.

Al mismo tiempo que se emitió el aviso de cierre del espacio aéreo, el Grupo Lufthansa anunció que sus aerolíneas evitarán el espacio aéreo iraní e iraquí “hasta nuevo aviso”. El grupo, que incluye a Lufthansa, ITA Airways, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover, Eurowings y Swiss, explicó en un comunicado que evita estos espacios aéreos “debido a la situación actual en Oriente”.

La empresa alemana decidió limitar y reprogramar los vuelos previstos en Medio Oriente Michael Probst - AP

Durante la jornada del miércoles EE.UU. y el Reino Unido evacuaron a parte del personal de la base militar en Qatar en medio de las preocupaciones de que Washington lance pronto una acción militar.

Así es que desde el Departamento de Estado de EE.UU. se emitió la alerta de seguridad, en X advirtiendo a los ciudadanos a que extremen las precauciones en torno a la base militar.

Continúan las protestas en las calles de diferentes ciudades de Irán Vahid Salemi - AP

“Dadas las actuales tensiones regionales, la Embajada de Estados Unidos en Doha ha recomendado a su personal que extreme las precauciones y limite los viajes no esenciales a la base aérea de Al Udeid. Recomendamos que los ciudadanos estadounidenses en Qatar hagan lo mismo. La Misión de Estados Unidos en Qatar continúa monitoreando la situación”, dice el comunicado.

Noticia en desarrollo.

Con información de Reuters.