Un candidato renunció porque le molestaron los afiches de un compañero de lista contra Cristina

ROSARIO.- El cartel de publicidad muestra a la vicepresidenta Cristina Kirchner vestida con un traje a rayas, como si fuera una caricatura de alguien preso, y esposada. Delante, aparece Jorge Boasso, un dirigente radical que es candidato a senador por el frente Primero Santa Fe, que obtuvo 32.000 votos en la provincia del litoral.

Ese afiche que está pegado en las calles de Rosario generó una crisis peculiar en ese espacio político. El primer candidato a diputado nacional Luis Contigiani, que busca la reelección, presentó la renuncia a su postulación por la “violencia” que generó la campaña política de su compañero de fórmula para el Senado de la Nación.

“Cruzó un límite peligroso y eso no lo voy a permitir. Esos afiches son antidemocráticos y antirepublicanos. No importa quién esté en el afiche, si es Cristina o Mauricio Macri. Me afectó mucho porque con esto no están en juego los 32.000 votos que obtuvimos sino mi identidad política” , explicó a LA NACION Contigiani, exministro de la Producción de Santa Fe durante parte de la gestión de Miguel Lifschitz.

Por su parte, Boasso dijo a este diario que pese a la renuncia del primer candidato a senador ese frente electoral seguirá adelante de cara al 14 de noviembre. Ese espacio político está compuesto por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido de la Cultura, la Educación y Trabajo Política Abierta para la Integración Social (PAIS).

Contigiani fue electo diputado nacional en 2017 por el Frente Progresista de Santa Fe, pero se apartó de ese espacio tras la primera discusión parlamentaria de la despenalización del aborto. Contigiani votó en contra y esto generó una crisis en el socialismo que era su sostén político . En agosto de 2018, el legislador creó un bloque independiente y se alejó definitivamente del Partido Socialista.

Para estas elecciones, Contigiani formó una alianza con el exconcejal radical Boasso, quien fue candidato a vicegobernador con Miguel Del Sel en Cambiemos en 2015, cuando el ex Midachi estuvo a sólo 1.400 votos de ser gobernador, en una elección que ganó el fallecido Miguel Lifschitz.

Boasso se alejó luego de Cambiemos y en la PASO se unió a Contigiani, y conformaron una dupla de experiencia. “Habíamos armado un frente plural, con dirigentes de varios sectores, con un perfil del interior, federal y productivo. Cuando se lo invita a Boasso a ese espacio se le dijo que tenía esa impronta. Él iba a aportar su lucha por la transparencia y contra la corrupción. Y esto funcionó en la PASO, pero después decidió ir hacia la grieta, a radicalizarse” , afirmó Contigiani.

“Me enteré por un colaborador que me llamó y me contó los afiches que estaban en la calle. Son de mal gusto y antidemocráticos. Yo estoy en contra de los eschaches y eso no es una campaña política sino un escrache. Da lo mismo quién esté en el cartel, si es Cristina o es Macri . Yo estoy en contra de ese tipo de forma de hacer política y no me quedó otra que renunciar”, aseguró el diputado nacional.

Boasso dijo que estaba viajando a Santa Fe para mantener un encuentro con los apoderados del partido para ver cómo solucionar este problema que surgió tras la renuncia de su compañero de lista. “Todo sigue igual”, acotó el excandidato a vicegobernador.