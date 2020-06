Sin darle visos de intervención, el gobierno de Alberto Fernández puso el foco en una provincia sobrepasada por la pandemia y en la fuerte interna del PJ local Crédito: Presidencia

Sin darle visos de intervención, el Gobierno tiene un foco de atención puesto en Chaco, una provincia aliada, que es la que registra más casos de coronavirus fuera de AMBA y que, a diferencia de otros distritos del interior, demostró no poder dominar la pandemia.

La videoconferencia que este martes mantuvieron Alberto Fernández y el gobernador Jorge Capitanich -donde se pudo ver al chaqueño brindando explicaciones y al Presidente tomando nota- es el corolario de varios intentos del Gobierno por socorrer al mandatario y encauzar al distrito en el manejo del virus.

En la Casa Rosada ven con preocupación las dificultades para controlar las medidas de aislamiento en la zona metropolitana de Resistencia y los chispazos políticos entre el gobernador y el intendente de la capital provincial.

Fernández tiene una relación especial con Capitanich. Chaco fue la provincia que eligió para hacer su primer viaje de gestión en enero, cuando el coronavirus parecía una pesadilla lejana. Muy cercano a Cristina Kirchner, "Coqui" es uno de los gobernadores que apuntaló al Presidente para consolidar a la alianza del Frente de Todos a nivel nacional.

Hoy, Fernández no escatimó en elogios al hablar de Capitanich, a pesar de la crisis sanitaria. "Es de los dirigentes más preparados e inteligentes que he conocido en mi vida", abundó.

El Presidente hubiera querido viajar hoy en Chaco. Dejó en claro que le resultó absurda la prohibición para asistir mientras reside "en el lugar de más contagios" del país. Estar aislado en la quinta de Olivos -debido a la recomendación médica- va en contra de su bandera para profundizar el federalismo. "Para mí Chaco es tan importante como el resto del país", resaltó Fernández en su diálogo con Capitanich.

La videoconferencia fue, sobre todo, un gesto público, porque el Presidente y Capitanich habían hablado de forma privada el sábado. Fernández hizo esfuerzos por justificar la situación del coronavirus en Chaco y no recargó culpas. "No hay un problema de mala gestión del Chaco", afirmó. "No sos el mal alumno de la región", insistió luego, para respaldar a Capitanich.

Internas

Sin embargo, fuera de los micrófonos, en el Ministerio de Salud observan con preocupación que las desinteligencias políticas en la provincia repercutieron negativamente en la estrategia sanitaria. "Nosotros podemos asistir con equipamiento y recursos, pero ahí vemos un problema político que les impide organizarse. Cuando hay internas políticas, la estrategia epidemiológica se complica mucho", dijo a LA NACION un importante funcionario nacional que monitorea la situación en el Chaco desde el inicio de la pandemia.

El funcionario se refirió a los cortocircuitos que persisten entre el gobernador Jorge Capitanich y el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, y a presuntos conflictos internos en el Hospital Perrando, el más importante de la provincia.

La falta de sintonía para gestionar la crisis sanitaria tiene un germen en la interna del PJ chaqueña. Martínez siempre estuvo alineado con el exgobernador Domingo Peppo, que compitió en las PASO con Capitanich y finalmente declinó su candidatura, presionado por los resultados y por la falta de apoyo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El intendente de Resistencia le viene reclamando a viva voz al gobernador por un presunto "ahogo financiero".

Hoy Fernández le advirtió a los dirigentes chaqueños: "Olvidémonos de cualquier diferencia política".

En la Casa Rosada, además, fueron testigos de las dificultades que existen en Resistencia y en los municipios aledaños (Fontana, Barranqueras y Puerto Vilelas) para controlar la circulación, sobre todo por el nivel de motociclistas que circulan en esa zona. Fue uno de los aspectos que registró el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuando viajó a la provincia tres semanas atrás y visitó el barrio Toba, uno de los epicentros de contagio de la provincia.

Por último, otro de los errores que apuntan en la Casa Rosada es que en Chaco se implementó de forma tardía el plan Detectar. El programa de búsqueda activa de casos que impulsa la Nación se activó recién con la visita de Cafiero. Hoy, Fernández pidió reforzar la estrategia.

Contagios y el impacto en el personal de salud

Detrás de Buenos Aires y de la Ciudad, Chaco registró 1961 casos de coronavirus y 96 muertes desde el inicio de la pandemia, con un importante impacto de contagios en el personal de la salud.

"Lo que buscamos es dar una mano, no tenemos ánimo de intervenir, ni estamos cerca de eso", aseguró un importante asesor del Gobierno, luego de que legisladores del radicalismo reclamaran la intervención de la provincia a la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Con unos $1770 millones entregados en lo que va del año, Chaco es la cuarta provincia más beneficiadas por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para mitigar los efectos del coronavirus, detrás de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. A eso se suman los $2500 millones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial que Capitanich firmó con el ministro de Hacienda, Martín Guzmán. La Casa Rosada inyectó fondos extra ayer, a través del Programa de Asistencia Financiera para la Emergencia Sanitaria para atender el coronavirus, por el cual la Nación le otorgará a la ciudad de Resistencia 1 millón de dólares.

Según informaron fuentes oficiales, el Ministerio de Salud envió a 34 médicos a la provincia a partir de contratos temporales y remitió 45 respiradores. Hoy, Capitanich le pidió al Presidente más refuerzos sanitarios.