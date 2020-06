El presidente Alberto Fernández mantuvo hoy una teleconferencia con el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, por el avance del coronavirus en esa provincia, donde se registran casi 2000 casos y 96 muertes Crédito: Presidencia

Jaime Rosemberg 30 de junio de 2020

Su anfitrión virtual lo llamó varias veces "amigo" y le advirtió que su palabra era "clave para el proceso que se viene". Luego de agradecer los elogios, y lamentar no haber estado allí, el presidente Alberto Fernández respaldó de manera enfática la gestión del gobernador peronista Jorge Capitanich en relación a la pandemia del coronavirus en Chaco , con casi 2000 casos y 96 muertos .

Además, el Presidente prometió enviar "más terapistas y médicos" de provincias con menos circulación viral, y a la vez reforzar la presencia de Gendarmería y Ejército para asegurar el cumplimiento de la cuarentena estricta en la capital chaqueña y sus alrededores.

"El Chaco es parte de la Argentina y me preocupa tanto como lo que pasa en Buenos Aires u otros lugares. Necesitamos coordinar el esfuerzo de Nación y la provincia para ver como lo contenemos. Coqui, contá con todo nuestro apoyo", dijo el Presidente en la teleconferencia que ambos compartieron este mediodía para analizar la expansión del coronavirus en Chaco , la tercera en cantidad de casos y con una letalidad de 4,83 por ciento, más del doble que el promedio nacional (2,1).

Luego de hacer una extensa descripción de la situación en la provincia, Capitanich fue concreto: pidió más "terapistas y médicos" en el combate al virus, y reforzar de gendarmes y miembros del Ejército las zonas más complicadas de la provincia. "Somos la expresión del peor del grado", reconoció el gobernador, en relación a la escasa cantidad de casos detectados en provincias vecinas.

"No sos el mal alumno de la región, es lo que nos pasó. Trabajaste muy bien vos, Horacio (Rodríguez Larreta) , Axel (Kicillof) trabajamos muy bien juntos", lo consoló el Presidente. Y afirmó que la delegación enviada a Chaco-encabezada por la viceministra de Salud, Carla Vizzoti y el infectólogo Gustavo Lopardo , "van con la instrucción de conseguir el número de terapistas que necesita Chaco, que no es sólo un problema de esas provincias". También aseguró que hablaría con los ministros de Seguridad, Sabina Frederic , y Defensa, Agustín Rossi, para "que se pongan en contacto con vos" y coordinar el envío de efectivos, pedidos por Capitanich para "este mes de julio".

Más allá de la sintonía política, el Presidente le pidió a Capitanich que "escuche" a Lopardo y a Vizzoti en el manejo de la crisis sanitaria. "Le pedimos que estén allí para construir un plan de acción, y ver de qué manera desarrollamos el Detectar, que está dando muy buenos resultados en los barrios populares del AMBA", dijo Fernández. "Recomiendo que aproveches esa experiencia, Coqui, porque sirvió y mucho en Buenos Aires", abundó el Presidente.

Marcha atrás con el viaje

En el principio de la videoconferencia, Fernández dedicó una ironía al ministro de Salud, Ginés González García , que ayer le recomendó no viajar a Chaco por el riesgo de contagio , idea compartida por la Unidad Médica Presidencial. "Hay quienes piensan que si viajo a Chaco me puedo contagiar, y no si salgo a la calle en dónde está el pico de contagios" se rió, mirando a Gonzalez García, y aseguró que "para no generar más conflicto", decidió suspender su visita programada para hoy.

El Presidente aprovechó la comunicación para defender el retorno a la fase 1 en el AMBA y otros distritos, y cuestionar los métodos utilizados en otros países, como Chile y Suecia. "La cuarentena inteligente no parecía tan inteligente. Hay que parar dramáticamente la circulación, el virus ataca a todos por igual. Sé lo molesto que es, pero tenemos un problema muy serio de circulación, no distingue entre buenos y malos, peronistas y radicales, inteligentes o no inteligentes", destacó.